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PowerTouch

бритвені головки

HQ9/50
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Загальна оцінка / 5
  • Подбайте про ретельне гоління Подбайте про ретельне гоління Подбайте про ретельне гоління
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    PowerTouch бритвені головки

    HQ9/50
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Подбайте про ретельне гоління

    Протягом двох років бритвені головки зрізають 9 мільйонів волосків на обличчі. Заміняйте головки бритви, щоб повернути повну функціональність. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    PowerTouch бритвені головки

    Подбайте про ретельне гоління

    Протягом двох років бритвені головки зрізають 9 мільйонів волосків на обличчі. Заміняйте головки бритви, щоб повернути повну функціональність. Переглянути усі переваги

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      Подбайте про ретельне гоління

      Змінюйте головки кожні 2 роки для найкращих результатів

      • Головки TripleTrack
      • Підходить для PowerTouch (PT9xx)
      • Підходить для AquaTouch (AT9xx)
      • Підходить для HQ81xx, HQ82xx
      Замінні головки для бритв PowerTouch

      Замінні головки для бритв PowerTouch

      Замінні головки HQ9 сумісні з бритвами PowerTouch (PT9xx) та AquaTouch (AT9xx).

      Технологія гоління Super Lift & Cut із системою з двома лезами

      Технологія гоління Super Lift & Cut із системою з двома лезами

      Система з двома лезами у Вашій бритві Philips: перше лезо піднімає волосину, а друге зрізає її, забезпечуючи ретельне й комфортне гоління.

      Система Reflex Action

      Система Reflex Action

      Автоматично пристосовується до кожного вигину обличчя та шиї.

      Бритвені головки Speed-XL для швидкого та ретельного гоління

      Бритвені головки Speed-XL для швидкого та ретельного гоління

      Активна поверхня трьох бритвених головок збільшена на 50%* для швидкого та ретельного гоління. *у порівнянні зі стандартними ротаційними бритвеними головками.

      Система точного зрізання

      Система точного зрізання

      У бритві Philips є надзвичайно тонкі головки з мікропрорізами для зрізання довгих волосків та мікроотворами для захоплення найдрібнішої щетини.

      Технічні характеристики

      • Бритвені головки

        Бритвених головок в упаковці
        3
        Підходять для моделей
        • HQ8140
        • HQ8142
        • HQ8150
        • HQ8160
        • HQ8170 C&C
        • HQ8174
        • HQ9100
        • HQ9140
        • HQ9160
        • HQ9170
        • HQ8141
        • HQ8155
        • HQ8172
        • HQ8173
        • HQ8200
        • HQ8240
        • HQ8241
        • HQ8250
        • HQ8253
        • HQ8260
        • HQ8261
        • HQ8270
        • HQ8290
        • HQ9161
        • HQ9190
        • HQ9199
        • PT920

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