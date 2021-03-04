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  • Подбайте про ретельне гоління
  • Подбайте про ретельне гоління
  • Подбайте про ретельне гоління
  • Подбайте про ретельне гоління
  • Подбайте про ретельне гоління
  • Подбайте про ретельне гоління
  • Подбайте про ретельне гоління
  • Подбайте про ретельне гоління
  • Подбайте про ретельне гоління
  • Подбайте про ретельне гоління

Більше не доступний

PowerTouchбритвені головки

HQ9/50

5
| (6) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
Подбайте про ретельне гоління
Протягом двох років бритвені головки зрізають 9 мільйонів волосків на обличчі. Заміняйте головки бритви, щоб повернути повну функціональність.
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Змінюйте головки кожні 2 роки для найкращих результатів

Подбайте про ретельне гоління

  • Головки TripleTrack

  • Підходить для PowerTouch (PT9xx)

  • Підходить для AquaTouch (AT9xx)

  • Підходить для HQ81xx, HQ82xx

Замінні головки для бритв PowerTouch

Замінні головки для бритв PowerTouch

Замінні головки HQ9 сумісні з бритвами PowerTouch (PT9xx) та AquaTouch (AT9xx).

Технологія гоління Super Lift & Cut із системою з двома лезами

Технологія гоління Super Lift & Cut із системою з двома лезами

Система з двома лезами у Вашій бритві Philips: перше лезо піднімає волосину, а друге зрізає її, забезпечуючи ретельне й комфортне гоління.

Система Reflex Action

Система Reflex Action

Автоматично пристосовується до кожного вигину обличчя та шиї.

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

6

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

04/03/2021

Polska

Polska

Lepszej nie ma!

Od lat używam golarek Philips z różnymi głowicami. Najtańsze rozwiązania golą dobrze, ale coś tam zawsze zostaje, takie 0,1mm. HQ9/50 goli autentycznie na łyso. Maszynki używam "na okrągło" tzn razem z głową. Precyzja i dokładność jest niemalże identyczna jak przy goleniu kremem i brzytwą, tyle że szybciej, bezpieczniej i bardziej komfortowo. Polecam jak Hajzer Wizir. Bardziej na łyso i szybciej się po prostu nie da.

Плюси

Precyzja

Мінуси

Nie ma. To jest ideał.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PowerTouch HQ9/50 głowice golące

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PowerTouch HQ9/50 głowice golące

16/05/2014

Polska

Polska

Rewelacja !!

Jestem bardzo zadowolony z wymiany głowic , teraz maszynka jest jak nowa . polecam jak najbardziej , nie ma co czekać .

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PowerTouch HQ9/50 głowice golące

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PowerTouch HQ9/50 głowice golące

16/05/2014

Polska

Polska

Rewelacja !!

Jestem bardzo zadowolony z wymiany głowic , teraz maszynka jest jak nowa . polecam jak najbardziej , nie ma co czekać .

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PowerTouch HQ9/50 głowice golące

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PowerTouch HQ9/50 głowice golące

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