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Більше не доступний
Головки TripleTrack
Підходить для PowerTouch (PT9xx)
Підходить для AquaTouch (AT9xx)
Підходить для HQ81xx, HQ82xx
Замінні головки HQ9 сумісні з бритвами PowerTouch (PT9xx) та AquaTouch (AT9xx).
Система з двома лезами у Вашій бритві Philips: перше лезо піднімає волосину, а друге зрізає її, забезпечуючи ретельне й комфортне гоління.
Автоматично пристосовується до кожного вигину обличчя та шиї.
5.0
з 5
6
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Nabuchodonozor
04/03/2021
Polska
Lepszej nie ma!
Od lat używam golarek Philips z różnymi głowicami. Najtańsze rozwiązania golą dobrze, ale coś tam zawsze zostaje, takie 0,1mm. HQ9/50 goli autentycznie na łyso. Maszynki używam "na okrągło" tzn razem z głową. Precyzja i dokładność jest niemalże identyczna jak przy goleniu kremem i brzytwą, tyle że szybciej, bezpieczniej i bardziej komfortowo. Polecam jak Hajzer Wizir. Bardziej na łyso i szybciej się po prostu nie da.
Плюси
Precyzja
Мінуси
Nie ma. To jest ideał.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PowerTouch HQ9/50 głowice golące
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PowerTouch HQ9/50 głowice golące
klucznik
16/05/2014
Polska
Rewelacja !!
Jestem bardzo zadowolony z wymiany głowic , teraz maszynka jest jak nowa . polecam jak najbardziej , nie ma co czekać .
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PowerTouch HQ9/50 głowice golące
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PowerTouch HQ9/50 głowice golące
krirys78
16/05/2014
Polska
Rewelacja !!
Jestem bardzo zadowolony z wymiany głowic , teraz maszynka jest jak nowa . polecam jak najbardziej , nie ma co czekać .
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PowerTouch HQ9/50 głowice golące
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PowerTouch HQ9/50 głowice golące