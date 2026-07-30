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Больше не доступен

PowerTouchбритвенные головки

HQ9/50

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За два года бритвенные головки срезают 9 миллионов волосков на лице. Заменяйте бритвенные головки, чтобы результат бритья всегда был идеальным.
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Меняйте бритвенные головки один раз в 2 года

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  • с головками TripleTrack

  • Для моделей PowerTouch (PT9xx)

  • Для моделей AquaTouch (AT9xx)

  • Для моделей HQ81xx и HQ82xx

Сменные головки для бритв PowerTouch

Сменные головки для бритв PowerTouch

Сменные головки HQ9 совместимы с бритвами PowerTouch (PT9xx) и AquaTouch (AT9xx).

Технология Lift & Cut с двойной системой лезвий

Технология Lift & Cut с двойной системой лезвий

Система двойных лезвий бритвы Philips: первое лезвие приподнимает волоски, а второе — срезает их у самого основания, что обеспечивает комфортное и чистое бритье.

Система Reflex Action

Система Reflex Action

Автоматически подстраивается под каждый изгиб лица и шеи.

Технические характеристики

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