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Більше не доступний
HR2020/70
Чудова деталь для будь-якої кухні
Це найкомпактніший у світі повнорозмірний блендер. Велика чаша для зберігання знаходиться на платформі, тому пристрій вдвічі менший за звичайні блендери. Робота блендера Philips вражаюча – завдяки лезу на 5 лопатей та двигуну 400 Вт.
400 Вт
пластикова чаша на 1,75 л
2 швидкості та імпульсний режим
Легко зберігати
Займає половину місця звичайних блендерів, коли чаша знаходиться на платформі.
Подрібнюйте, нарізайте кубиками та скибками без зусиль завдяки зубчастому лезу на 5 лопатей.
Чистьте легше й ефективніше, виймаючи ніж із чаші.
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