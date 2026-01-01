Умови пошуку

    Базовий догляд для здорових зубів і ясен

      Philips Sonicare 3100 Зубна щітка з акумуляторним живленням

      HX4031/21

      Базовий догляд для здорових зубів і ясен

      Можна легко перейти на електричну зубну щітку з базовою серією Philips Sonicare 3000 Series. Усувайте до 5 разів більше нальоту порівняно зі звичайною зубною щіткою.

      

      Philips Sonicare 3100 Зубна щітка з акумуляторним живленням

      Ми впевнені в якості продукції Philips Sonicare

      +1 рік

      Додаткового сервісу

      -25%

      На змінні насадки

      60 днів

      Тест-драйв

      Зареєструйте вашу зубну щітку в системі My Philips протягом 90 днів з моменту покупки і отримайте додатковий рік сервісу.
      Дізнатись більше ›

      Отримайте знижку на акційні моделі змінних насадок, зареєструвавши вашу зубну щітку в системі My Philips.
      Дізнатись більше ›

      Не впевнені, чи підійде вам звукова зубна щітка? Ми переконані в ефективності Sonicare від Philips, і повернемо гроші, якщо ви залишитесь незадоволені.
      Переглянути акційні моделі ›

      Базовий догляд для здорових зубів і ясен

      Лагідно усуває до 5 разів більше нальоту*

      • Лагідно усуває до 5 разів більше нальоту
      • Датчик тиску
      • 3 рівні інтенсивності
      • Легкий старт
      • SmartTimer та Quadpacer
      Лагідно усуває до 5 разів більше нальоту*

      Лагідно усуває до 5 разів більше нальоту*

      Ця електрична зубна щітка має в комплекті насадку W. Її щільно посаджені щетинки усувають до 5 разів більше нальоту*, забезпечуючи освіжаюче очищення всієї ротової порожнини.

      Технологія Sonicare Fluid Action

      Технологія Sonicare Fluid Action

      Зубні щітки Philips Sonicare м’яко, але ефективно очищають зуби й доглядають за зубами та яснами завдяки щетинкам, що здійснюють 31 000 рухів на хвилину. Технологія Sonicare Fluid Action допомагає щетинкам очищати зуби, проганяючи рідину глибоко між зубами та вздовж лінії ясен.

      Захистіть свої ясна за допомогою нашого датчика тиску

      Захистіть свої ясна за допомогою нашого датчика тиску

      Дуже легко чистити занадто сильно, тому ця зубна щітка Philips Sonicare оснащена розумним оптичним датчиком, який визначає надмірний тиск. Якщо ви надто сильно тертимете, він повідомить вас про це незначними вібраціями, нагадуючи про зменшення натиску для захисту ясен.

      Оберіть свій ідеальний спосіб чищення

      Оберіть свій ідеальний спосіб чищення

      Насолоджуйтеся приємним чищенням із 3 налаштуваннями інтенсивності. Обирайте високий, середній або низький режим інтенсивності. Якщо ви хочете трохи потужнішого чищення або бажаєте зосередитися на чищенні конкретного місця, ви можете це отримати.

      Легке звикання до електричної зубної щітки

      Легке звикання до електричної зубної щітки

      Програму легкого старту Sonicare розроблено для нових користувачів електричних зубних щіток. Програма дозволяє вибрати варіант поступового делікатного збільшення потужності чищення протягом перших 14 сеансів.

      Сеанси чищення зубів за вказівками

      Сеанси чищення зубів за вказівками

      Оптимізуйте час сеансу чищення зубів за допомогою таймерів Sonicare. Кожні 30 секунд BrushPacer підказуватиме вам, що потрібно почистити нову ділянку. Через 2 хвилини SmartTimer покаже, що сеанс завершено.

      Ресурс батареї: 14 днів

      Ресурс батареї: 14 днів

      Регулярне чищення зубів протягом 14 днів від одного заряду дарує новий рівень зручності в повсякденній рутині.

      Технічні характеристики

      • Рівні інтенсивності

        Високий
        Ще більш ефективне чищення
        Низький
        Для чутливих зубів та ясен

      • Рівні інтенсивності

        Середній
        Для щоденного чищення

      • Потужність

        Напруга
        100–240 В

      • Технічні характеристики

        Час роботи (від повністю зарядженої батареї до розрядженої)
        14 днів
        Батарея
        Можна заряджати
        Споживання енергії
        Режим очікування без відображення <0,5 Вт (автоматично досягається протягом 1 хвилини)
        Тип батареї
        Літій-іонна

      • Конструкція та покриття

        Колір
        Білий

      • Обслуговування

        Гарантія
        2 роки гарантії

      • Простота у користуванні

        Сумісність ручки щітки
        Прості знімні насадки для щітки
        Індикатор батареї
        Піктограма з підсвіткою вказує на ресурс батареї
        Ручка
        Тонка ергономічна конструкція
        Таймер
        SmarTimer та QuadPacer

      • Елементи в комплекті

        Ручка
        1 зубна щітка з акумуляторним живленням 3100
        Насадка для щітки
        1 Optimal White W
        Зарядний пристрій USB (без мережевого адаптера)
        1

      • Ефективність чищення

        Видалення нальоту
        Усуває до 5 разів більше нальоту*

      • Режими

        Чищення
        Для виняткового щоденного чищення

      • у порівнянні зі звичайною зубною щіткою

