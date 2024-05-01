Умови пошуку
Кошик для покупок
У Вашому кошику наразі немає товарів.
HX7423/01
Ідеальна чистота та до 7 разів здоровіші ясна*
Philips Sonicare 7100 оснащена технологією Sonicare нового покоління, має 4 режими чищення, 3 рівні інтенсивності, візуальне сповіщення про силу тиску та насадку для щітки G3 Premium Gum Care.Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Перезаряджувана ультразвукова зубна щітка
Усього:
recurring payment
Philips Sonicare 7100 підтримує вас у досягненні здоровіших ясен для здоровішої усмішки**. головці щітки G3 Premium Gum Care, щетинки ефективно видаляють наліт уздовж лінії ясен, забезпечуючи до 7 разів здоровіші ясна всього за 2 тижні*. Завдяки м'якому, гнучкому дизайну головки щітки, вона адаптується до контурів ваших зубів і ясен для глибокого очищення, видаляючи до 10 разів більше нальоту порівняно з ручною зубною щіткою.**
Отримайте приємний досвід чищення зубів і новий рівень догляду за порожниною рота завдяки технології Next-Generation Sonicare. Під час чищення інноваційна магнітна система щітки регулює потужність чищення під час кожного сеансу, забезпечуючи оптимальну продуктивність з точністю до 62 000 рухів щетинок на хвилину, навіть у важкодоступних місцях. Динамічна рідина підтримує ефективність чищення головки щітки, м'яко промиваючи вздовж лінії ясен і між кожним зубом, допомагаючи вам досягти повного очищення кожного разу, коли ви чистите зуби
Ваше улюблене чищення в ваших руках з Philips Sonicare 7100. 4 режими чищення допомагають доглядати за здоров'ям ясен, відбілюванням, чутливістю та щоденним очищенням. Режим Gum Health підтримує здоров'я ясен, ніжно масажуючи уздовж лінії ясен. Режим White працює над видаленням поверхневих плям і поліруванням зубів для білішої усмішки. Режим Sensitive забезпечує ніжне, ретельне очищення, а режим Clean зосереджується на видаленні нальоту для відмінного чищення. Для персоналізованого чищення ви можете поєднувати будь-який режим з одним із 3 рівнів інтенсивності, від високого до низького, для сеансу чищення, який підходить саме вам.
Ви можете не помітити, коли чистите занадто сильно, але ця зубна щітка це помітить. Розумний оптичний сенсор точно визначає надмірний тиск під час чищення, потім блимає фіолетовим світлом і знижує вібрацію. Ви завжди будете знати, коли потрібно скоригувати чищення, і ваші ясна залишаться захищеними.
Додаток Philips Sonicare безперебійно синхронізується з вашою зубною щіткою та допомагає вам покращувати і підтримувати здоров'я порожнини рота. Наш додаток відстежує прогрес чищення, надаючи персоналізовані поради та звіти про досягнення, щоб ви могли отримувати цінну інформацію про своє чищення.
Для повного очищення потрібно всього дві хвилини, тому наш SmarTimer повідомляє, коли час закінчується. Для рівномірного чищення по всьому роту BrushPacer розділяє сеанс на сегменти, з невеликою паузою у вібрації як сигналом для переміщення на іншу ділянку. Це допомагає вам досягти рівномірного очищення кожного разу, коли ви чистите зуби.
Регулярна заміна головки щітки є важливою частиною підтримки гарного здоров'я порожнини рота. Завдяки технології BrushSync легко підтримувати оптимальну роботу головки щітки. Відстежуючи частоту використання та інтенсивність чищення, інноваційна технологія нагадує вам, коли настав час для нової головки щітки.
Ми переробили наші зубні щітки Philips Sonicare зсередини, щоб зробити їх міцними, легкими та довговічними. Завдяки вдосконаленому процесу лазерного зварювання ви можете роками насолождуватися чищенням нашими зубними щітками.
Ця зубна щітка використовує високопродуктивний акумулятор, розроблений для покращення вашого досвіду чищення. Після однієї зарядки ви можете насолоджуватися до трьох тижнів регулярного чищення перед необхідністю повторної зарядки.
Наш перепроектований зарядний дорожній футляр з вбудованим портом USB-C та зарядним кабелем дозволяє заряджати вашу зубну щітку в дорозі без необхідності відкривати футляр. Він не тільки достатньо міцний, щоб захистити вашу зубну щітку під час подорожей, але й достатньо компактний, щоб поміститися в будь-яку сумку, що робить його ідеальним компаньйоном для подорожей.
Елементи в комплекті
Режими
Рівні інтенсивності
Ефективність чищення
Простота у користуванні
Технологія інтелектуальних датчиків
Технічні характеристики
Обслуговування
Потужність
Сумісність
Конструкція та покриття
Наш сайт найкраще переглядати за допомогою останньої версії Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.