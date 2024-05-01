Одна насадка для щітки для повного догляду

Насадка A3 Premium «Все в одному» розроблена з думкою про пацієнтів. Із насадкою A3 пацієнти усувають до 20 разів більше зубного нальоту*, отримують до 15 разів здоровіші ясна** та видаляють до 100% більше плям***. До комплекту також входять: насадка S2 Sensitive Brush Head – наша найніжніша та найм’якіша, яка на основі клінічних доказів забезпечує дбайливе чищення, видаляючи в 10 разів більше зубного нальоту у важкодоступних місцях*. Насадка G3 Premium Gum Care Brush Head забезпечує до 7 разів здоровіші ясна всього за 2 тижні****.