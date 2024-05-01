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    • Ідеальна чистота та до 7 разів здоровіші ясна** Ідеальна чистота та до 7 разів здоровіші ясна** Ідеальна чистота та до 7 разів здоровіші ясна**
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      Philips Sonicare 7100 Перезаряджувана ультразвукова зубна щітка

      HX7428/02

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      Ідеальна чистота та до 7 разів здоровіші ясна**

      Philips Sonicare 7100 оснащена технологією Sonicare нового покоління, має 4 режими чищення, 3 рівні інтенсивності, візуальне сповіщення про силу тиску та насадку для щітки G3 Premium Gum Care.

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      Philips Sonicare 7100 Перезаряджувана ультразвукова зубна щітка

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      7100
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      7100

      Перезаряджувана ультразвукова зубна щітка

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      Ідеальна чистота та до 7 разів здоровіші ясна**

      Усуває до 20 разів більше нальоту*

      • Усуває до 20 разів більше нальоту*
      • 4 режими, 3 рівні інтенсивності
      • Видимий датчик тиску
      • Додаток Philips Sonicare
      Одна насадка для щітки для повного догляду

      Одна насадка для щітки для повного догляду

      Насадка A3 Premium «Все в одному» розроблена з думкою про пацієнтів. Із насадкою A3 пацієнти усувають до 20 разів більше зубного нальоту*, отримують до 15 разів здоровіші ясна** та видаляють до 100% більше плям***. До комплекту також входять: насадка S2 Sensitive Brush Head – наша найніжніша та найм’якіша, яка на основі клінічних доказів забезпечує дбайливе чищення, видаляючи в 10 разів більше зубного нальоту у важкодоступних місцях*. Насадка G3 Premium Gum Care Brush Head забезпечує до 7 разів здоровіші ясна всього за 2 тижні****.

      Наступне покоління технології Sonicare

      Наступне покоління технології Sonicare

      Отримайте приємний досвід чищення зубів і новий рівень догляду за порожниною рота завдяки технології Next-Generation Sonicare. Під час чищення інноваційна магнітна система щітки регулює потужність чищення під час кожного сеансу, забезпечуючи оптимальну продуктивність з точністю до 62 000 рухів щетинок на хвилину, навіть у важкодоступних місцях. Динамічна рідина підтримує ефективність чищення головки щітки, м'яко промиваючи вздовж лінії ясен і між кожним зубом, допомагаючи пацієнтам досягти повного очищення кожного разу, коли вони чистять зуби.

      Персоналізуйте своє чищення за допомогою 12 режимів чищення

      Персоналізуйте своє чищення за допомогою 12 режимів чищення

      Із Philips Sonicare 7100 пацієнти повністю контролюють процес чищення зубів. Чотири режими чищення допомагають подбати про здоров’я ясен, відбілювання, чутливість і щоденне очищення. Режим «Здоров’я ясен» підтримує добрий стан ваших ясен шляхом легкого масажу вздовж лінії ясен. Режим відбілювання видаляє поверхневі плями та полірує зуби для білосніжної усмішки. Делікатний режим забезпечує м’яке й ретельне чищення, а режим чищення приділяє максимальну увагу видаленню зубного нальоту для чудового очищення. Для більш індивідуального чищення пацієнти можуть комбінувати будь-який із цих режимів з одним із трьох рівнів інтенсивності – від високого до низького, щоб підлаштувати процес чищення до своїх потреб.

      Захистіть ясна завдяки видимому датчику тиску

      Захистіть ясна завдяки видимому датчику тиску

      Пацієнти можуть не помітити, коли чистять занадто сильно, але ця зубна щітка це помітить. Розумний оптичний сенсор точно визначає надмірний тиск під час чищення, потім блимає фіолетовим світлом і знижує вібрацію. Пацієнти завжди будуть знати, коли потрібно скоригувати чищення, і їхні ясна залишаться захищеними.

      Покращення щоденної процедури за допомогою додатка Philips Sonicare

      Покращення щоденної процедури за допомогою додатка Philips Sonicare

      Додаток Philips Sonicare безперебійно синхронізується з вашою зубною щіткою та допомагає вам покращувати і підтримувати здоров'я порожнини рота. Наш додаток відстежує прогрес чищення, надаючи персоналізовані поради та звіти, допомагаючи пацієнтам отримувати цінну інформацію про чищення своїх зубів.

      Оптимізуйте чищення за допомогою SmarTimer та BrushPacer

      Оптимізуйте чищення за допомогою SmarTimer та BrushPacer

      Для повного очищення потрібно всього дві хвилини, тому наш SmarTimer повідомляє, коли час закінчується. Для рівномірного чищення по всьому роту BrushPacer розділяє сеанс на сегменти, з невеликою паузою у вібрації як сигналом для переміщення на іншу ділянку. Це допомагає вам досягти рівномірного очищення кожного разу, коли ви чистите зуби.

      Сповіщення про потребу замінити головку щітки

      Сповіщення про потребу замінити головку щітки

      Регулярна заміна головки щітки є важливою частиною підтримки гарного здоров'я порожнини рота. Завдяки технології BrushSync пацієнтам легко підтримувати оптимальну роботу головки щітки. Відстежуючи частоту використання та інтенсивність чищення, інноваційна технологія нагадує пацієнтам, коли настав час для нової головки щітки.

      Зварено лазером для міцності та довговічності

      Зварено лазером для міцності та довговічності

      Ми перепроектували наші зубні щітки Philips Sonicare зсередини та зовні, щоб вони були міцними, легкими та довговічними. Завдяки нашому вдосконаленому процесу лазерного зварювання, наші зубні щітки розроблені для того, щоб служити вам протягом багатьох років.

      До 3 тижнів чищення на одній зарядці

      До 3 тижнів чищення на одній зарядці

      Ця зубна щітка використовує високопродуктивний акумулятор, розроблений для покращення вашого досвіду чищення. Після однієї зарядки ви можете насолоджуватися регулярним чищенням до трьох тижнів, перш ніж знов її заряджати.

      Легко подорожуйте з нашим компактним, надміцним дорожнім футляром.

      Легко подорожуйте з нашим компактним, надміцним дорожнім футляром.

      Наш перепроектований дорожній футляр достатньо компактний, щоб поміститися в сумку, і достатньо міцний, щоб захистити вашу зубну щітку Philips Sonicare під час подорожей. Він не тільки захищає вашу зубну щітку, але й зручно вміщує дві головки щітки. Тепер ви можете впевнено подорожувати, куди б вас не привела ваша подорож.

      Технічні характеристики

      • Елементи в комплекті

        Ручка
        Зубна щітка з акумуляторним живленням, 1 7100
        Насадки для щітки
        • 1 універсальна A3 Premium
        • Чутливість 1 S2
        • 1 G3 Premium Gum Care
        Зарядний пристрій
        1
        Дорожній футляр
        1 тонкий дорожній футляр
        Кабель USB-C
        1

      • Режими

        Чищення
        Для виняткового щоденного чищення
        Білий
        Для видалення поверхневих плям
        Чутливий режим
        Для чутливих зубів та ясен
        Здоров’я ясен
        Лагідно масажує ясна

      • Рівні інтенсивності

        Високий
        Ще більш ефективне чищення
        Середній
        Для щоденного чищення
        Низький
        Для чутливих зубів та ясен

      • Ефективність чищення

        Видалення нальоту
        До 20 разів ефективніше*
        Здоров’я ясен
        До 15 разів здоровіші ясна***
        Швидкість
        62000 рухів щітки на хвилину
        Відбілювання
        До 100% менше поверхневих плям**

      • Простота у користуванні

        Сумісність ручки щітки
        Прості знімні насадки для щітки
        Ручка
        Тонка ергономічна конструкція
        Таймер
        SmarTimer і BrushPacer для повного та ретельного чищення
        Індикатор батареї
        Піктограма з підсвіткою вказує на ресурс батареї

      • Технологія інтелектуальних датчиків

        Реакція на надмірний тиск
        • Світлове кільце світиться фіолетовим
        • Знижена вібрація та пульсуючий звук
        Нагадування про заміну
        BrushSync повідомляє, коли потрібно замінити головку щітки

      • Технічні характеристики

        Батарея
        Можна заряджати
        Тип батареї
        Літій-іонна
        Час роботи (від повністю зарядженої батареї до розрядженої)
        21 день

      • Обслуговування

        Гарантія
        2 роки обмеженої гарантії

      • Потужність

        Напруга
        100–240 В

      • Сумісність

        Бездротова технологія Bluetooth
        Підключення до додатка для чищення
        Сумісність з Android
        Телефони Android із Bluetooth 4.0 і новішої версії
        Сумісність з iOS
        iPhone з Bluetooth 4.0 і новішої версії

      • Конструкція та покриття

        Колір
        Чорний

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      • у порівнянні зі звичайною зубною щіткою
      • * на основі лабораторних тестувань у порівнянні зі звичайною зубною щіткою
      • ** У порівнянні зі звичайною зубною щіткою. У лабораторних дослідженнях фактичні результати можуть відрізнятися.
      • *** У режимі здоров’я ясен порівняно зі звичайною зубною щіткою; виміряно GBI.

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