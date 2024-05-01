Умови пошуку
Кошик для покупок
У Вашому кошику наразі немає товарів.
HX7428/02
Ідеальна чистота та до 7 разів здоровіші ясна**
Philips Sonicare 7100 оснащена технологією Sonicare нового покоління, має 4 режими чищення, 3 рівні інтенсивності, візуальне сповіщення про силу тиску та насадку для щітки G3 Premium Gum Care.Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Перезаряджувана ультразвукова зубна щітка
Усього:
recurring payment
Насадка A3 Premium «Все в одному» розроблена з думкою про пацієнтів. Із насадкою A3 пацієнти усувають до 20 разів більше зубного нальоту*, отримують до 15 разів здоровіші ясна** та видаляють до 100% більше плям***. До комплекту також входять: насадка S2 Sensitive Brush Head – наша найніжніша та найм’якіша, яка на основі клінічних доказів забезпечує дбайливе чищення, видаляючи в 10 разів більше зубного нальоту у важкодоступних місцях*. Насадка G3 Premium Gum Care Brush Head забезпечує до 7 разів здоровіші ясна всього за 2 тижні****.
Отримайте приємний досвід чищення зубів і новий рівень догляду за порожниною рота завдяки технології Next-Generation Sonicare. Під час чищення інноваційна магнітна система щітки регулює потужність чищення під час кожного сеансу, забезпечуючи оптимальну продуктивність з точністю до 62 000 рухів щетинок на хвилину, навіть у важкодоступних місцях. Динамічна рідина підтримує ефективність чищення головки щітки, м'яко промиваючи вздовж лінії ясен і між кожним зубом, допомагаючи пацієнтам досягти повного очищення кожного разу, коли вони чистять зуби.
Із Philips Sonicare 7100 пацієнти повністю контролюють процес чищення зубів. Чотири режими чищення допомагають подбати про здоров’я ясен, відбілювання, чутливість і щоденне очищення. Режим «Здоров’я ясен» підтримує добрий стан ваших ясен шляхом легкого масажу вздовж лінії ясен. Режим відбілювання видаляє поверхневі плями та полірує зуби для білосніжної усмішки. Делікатний режим забезпечує м’яке й ретельне чищення, а режим чищення приділяє максимальну увагу видаленню зубного нальоту для чудового очищення. Для більш індивідуального чищення пацієнти можуть комбінувати будь-який із цих режимів з одним із трьох рівнів інтенсивності – від високого до низького, щоб підлаштувати процес чищення до своїх потреб.
Пацієнти можуть не помітити, коли чистять занадто сильно, але ця зубна щітка це помітить. Розумний оптичний сенсор точно визначає надмірний тиск під час чищення, потім блимає фіолетовим світлом і знижує вібрацію. Пацієнти завжди будуть знати, коли потрібно скоригувати чищення, і їхні ясна залишаться захищеними.
Додаток Philips Sonicare безперебійно синхронізується з вашою зубною щіткою та допомагає вам покращувати і підтримувати здоров'я порожнини рота. Наш додаток відстежує прогрес чищення, надаючи персоналізовані поради та звіти, допомагаючи пацієнтам отримувати цінну інформацію про чищення своїх зубів.
Для повного очищення потрібно всього дві хвилини, тому наш SmarTimer повідомляє, коли час закінчується. Для рівномірного чищення по всьому роту BrushPacer розділяє сеанс на сегменти, з невеликою паузою у вібрації як сигналом для переміщення на іншу ділянку. Це допомагає вам досягти рівномірного очищення кожного разу, коли ви чистите зуби.
Регулярна заміна головки щітки є важливою частиною підтримки гарного здоров'я порожнини рота. Завдяки технології BrushSync пацієнтам легко підтримувати оптимальну роботу головки щітки. Відстежуючи частоту використання та інтенсивність чищення, інноваційна технологія нагадує пацієнтам, коли настав час для нової головки щітки.
Ми перепроектували наші зубні щітки Philips Sonicare зсередини та зовні, щоб вони були міцними, легкими та довговічними. Завдяки нашому вдосконаленому процесу лазерного зварювання, наші зубні щітки розроблені для того, щоб служити вам протягом багатьох років.
Ця зубна щітка використовує високопродуктивний акумулятор, розроблений для покращення вашого досвіду чищення. Після однієї зарядки ви можете насолоджуватися регулярним чищенням до трьох тижнів, перш ніж знов її заряджати.
Наш перепроектований дорожній футляр достатньо компактний, щоб поміститися в сумку, і достатньо міцний, щоб захистити вашу зубну щітку Philips Sonicare під час подорожей. Він не тільки захищає вашу зубну щітку, але й зручно вміщує дві головки щітки. Тепер ви можете впевнено подорожувати, куди б вас не привела ваша подорож.
Елементи в комплекті
Режими
Рівні інтенсивності
Ефективність чищення
Простота у користуванні
Технологія інтелектуальних датчиків
Технічні характеристики
Обслуговування
Потужність
Сумісність
Конструкція та покриття
Наш сайт найкраще переглядати за допомогою останньої версії Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.