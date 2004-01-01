Якщо наведені нижче інструкції не допомагають, зв’яжіться з нами або натисніть тут, щоб подати онлайн-заявку на гарантійне обслуговування — і ми допоможемо вам отримати пристрій на заміну. Усі зубні щітки та іригатори Sonicare мають 2-річну гарантію.
Якщо зубна щітка не заряджається, скористайтеся порадами щодо усунення несправностей, щоб знайти рішення.
Радимо виконати дії в наведеному нижче порядку. Перш ніж переходити до наступної дії, щоразу перевіряйте, чи вдалося вирішити проблему.
Зарядні пристрої для всіх зубних щіток Sonicare різняться і не сумісні з іншими моделями Sonicare. Рекомендуємо заряджати зубну щітку за допомогою оригінального зарядного пристрою, який входить до комплекту.
Примітка. Якщо ви перебуваєте в Китаї і придбали зубну щітку до 1 вересня 2024 року, зателефонуйте за номером 4008 800 008 для підтримки.
Зубна щітка не заряджається після підключення до електромережі? Може не працювати розетка. Спробуйте скористатися іншою розеткою, щоб зарядити щітку.
Спробуйте перевірити, чи не пошкоджено адаптер зарядного пристрою або кабель. Якщо ви помітите пошкодження адаптера або кабелю, негайно припиніть ним користуватися. Придбайте заміну в нашому інтернет-магазині.
Примітка. Якщо ви перебуваєте в Китаї і придбали зубну щітку до 1 вересня 2024 року, зателефонуйте за номером 4008 800 008 для підтримки.
Якщо ви використовуєте зарядну підставку, килимок або склянку, ставте зубну щітку по центру зарядного пристрою. Зубна щітка видасть два короткі сигнали або засвітиться індикатор батареї на підтвердження належного розташування зубної щітки на зарядному пристрої.
Перевірте, чи зарядний пристрій не встановлено на металеву поверхню або біля інших зарядних пристроїв, оскільки це може спричиняти перешкоди під час заряджання.
Якщо жодна з цих порад не допоможе, можливо, зубна щітка має внутрішні пошкодження. Рекомендуємо подати запит на ремонт або заміну зубної щітки.