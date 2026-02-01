Надпотужність для пристроїв з ультрависоким споживанням енергії

Якщо Вам потрібне найкраще рішення, виберіть лужні батареї підвищеної ємності. Вони забезпечують на 30% більше енергії порівняно зі звичайними лужними батареями та ідеально підходять для пристроїв із високим споживанням енергії.