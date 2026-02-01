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LR20E2B/97
Надпотужність для пристроїв з ультрависоким споживанням енергії
Якщо Вам потрібне найкраще рішення, виберіть лужні батареї підвищеної ємності. Вони забезпечують на 30% більше енергії порівняно зі звичайними лужними батареями та ідеально підходять для пристроїв із високим споживанням енергії.
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Лужна підвищеної ємності
Лужні батареї у 6 разів кращі, ніж звичайні вугільно-цинкові батареї.
Кожна батарея втрачає енергію, коли нею не користуватися. Ми гарантуємо, що батарея міститиме щонайменше 80% початкової енергії до закінчення терміну придатності.
Для кращого розпізнавання найпоширеніших розмірів батарей ми використовуємо маркуємо кольором батареї різних розмірів відповідно до галузевих стандартів.