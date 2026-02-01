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Ultra AlkalineБатарея

LR20E2B/97

Надпотужність для пристроїв з ультрависоким споживанням енергії

Якщо Вам потрібне найкраще рішення, виберіть лужні батареї підвищеної ємності. Вони забезпечують на 30% більше енергії порівняно зі звичайними лужними батареями та ідеально підходять для пристроїв із високим споживанням енергії.

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Надпотужність для пристроїв з ультрависоким споживанням енергії

  • D

  • Лужна підвищеної ємності

Лужні батареї у 6 разів кращі, ніж звичайні вугільно-цинкові

Лужні батареї у 6 разів кращі, ніж звичайні вугільно-цинкові батареї.

Батарея залишається свіжою для використання протягом 5 років

Кожна батарея втрачає енергію, коли нею не користуватися. Ми гарантуємо, що батарея міститиме щонайменше 80% початкової енергії до закінчення терміну придатності.

Кольори дозволяють легше розпізнати розмір батареї

Для кращого розпізнавання найпоширеніших розмірів батарей ми використовуємо маркуємо кольором батареї різних розмірів відповідно до галузевих стандартів.

Технічні характеристики

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