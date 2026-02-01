Знайдіть відповідний кільцевий адаптер для свого автомобіля

Світлодіодні лампи Philips HL [H7], H7 LED* підходять для більшості моделей транспортних засобів, але для деяких із них можуть знадобитися кільцеві адаптери для безпечного встановлення. Щоб дізнатися, чи потрібні вам додаткові кільцеві адаптери для заміни фар вашого автомобіля на світлодіодні, перегляньте наші списки сумісності Philips**.