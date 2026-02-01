Запобігання появі оманливих сигналів на панелі приладів

Іноді під час встановлення модернізованих світлодіодних ламп низьке енергоспоживання світлодіодів може бути інтерпретоване системою безпеки автомобіля як несправність ламп. Це призводить до появи на панелі приладів сигналу про помилку, в той час як світлодіодні лампи працюють бездоганно. Щоб уникнути цих незручностей, рекомендуємо використовувати адаптер Philips CANbus. Адаптер Philips CANbus для світлодіодних ламп Philips LED HL [HB3/HB4] та HL [HIR2] під’єднується до вбудованої системи безпеки автомобіля, щоб усунути оманливі повідомлення про помилки на панелі приладів. Водії можуть спокійно користуватися світлодіодними лампами Philips.