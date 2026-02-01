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MC145 Micro Hi-Fi System

MC145/12

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Динамічне підсилення низьких частот для насиченого та драматичного звуку

Динамічне підсилення низьких частот для насиченого та драматичного звуку

Функція динамічного підсилення низьких частот максимально збільшує задоволення від прослуховування музики, виділяючи низькі частоти за будь-якого налаштування гучності – від низького до високого – одним натисненням кнопки! Внаслідок зменшення гучності низькі частоти зазвичай втрачаються. Щоб запобігти цьому, можна увімкнути функцію динамічного підсилення низьких частот, яка підсилить рівень низьких частот і дозволить насолоджуватися повним звучанням, навіть за меншого рівня гучності.

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