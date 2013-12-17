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Більше не доступний
MCD716/58
Програвач Philips сумісний з більшістю DVD-дисків та компакт-дисків, доступних на ринку. Він відтворює диски DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) та Picture CD. SVCD означає "Super VideoCD". Якість диска SVCD значно вища за якість диска VCD, особливо значно чіткіше зображення завдяки вищій роздільній здатності. Завдяки підтримці DivX® можна переглядати закодовані відео DivX®. Медіаформат DivX – це технологія стиснення відео на основі MPEG4, що дозволяє зберігати великі файли (як-от фільми, кіноролики та музичні відеокліпи) на таких носіях, як CD-R/RW та DVD-диски з можливістю запису.
Просто вставте USB-пристрій у систему і діліться збереженою цифровою музикою та фотографіями із сім’єю та друзями.
Завдяки тому, що провідні світові стандарти цифрового багатоканального звуку Dolby Digital використовують ті ж способи обробки звуку, якими обробляє звук у природі людське вухо, Ви можете насолоджуватися об’ємним звучанням чудової якості з реалістичним відчуттям простору.
Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради
3.7
з 5
3
Відгуки
Franko87
17/12/2013
Polska
Idealna wieża do luźnego grania
polecam więżę jako sprzęt do użytku codziennego, luźnego grania, sluchania radia, na wieksze imprezy troche cicha, przynajmniej jak dla mnie.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про MCD716 Miniwieża hi-fi z odtwarzaniem DVD
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про MCD716 Miniwieża hi-fi z odtwarzaniem DVD
Morgtus
26/02/2013
Polska
Fajna wieża o elegancik wzornictwie i dobry brzmieniu
Wieża ma bardzi ciekawy design, uroku dodają elementy świecące na niebiesko przy wykonywaniu różnych funkcji - ściszanie, odtwarzanie, zmiana stacji i wiele innych. Fajnie też prezentuje się rozświetlony napis PHILIPS na przedzie, a także efektownie wysówająca się szuflada na płyty. Wady produktu, czasem zdarza się, że wieża samoistnie się wycisza lub zwiększa głośność, jednak zdarza się to bardzo rzadko i nie jest to wielkim problemem. Jednak drugim bardziej uprzykrzającym problemem jest brak obsługi katalogów na pendrivie. Wieża po prostu zczytuje całą zawartość i odtwarza wszystko jak leci, a jednak bardzo by się przydała taka funkcja. Ostatnią wadą jest słabo działający RDS, wyświetlane nazwy są niepełne lub pozmieniane, przydaje się tylko do odczytania nazwy stacji, natomiast tytuły piosenek z radia są często nieczytelne. Oceniając ogólnie, jest to wieża o bardzo fajnym designie i bardzo dobrym brzmieniu, z małymi mankamentami, które zbytnio nie przeszkadzają.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про MCD716 Miniwieża hi-fi z odtwarzaniem DVD
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про MCD716 Miniwieża hi-fi z odtwarzaniem DVD
Hlapicheva
23/08/2016
Hrvatska
cd-dvd čitač ne funkcionira niti ga se isplati popravljati
Čitač dvd-cd se pokvario unutar garantnog roka dvaput, nakon toga još jednom i od tada ne radi. Obzirom na visoku cijenu popravka, neisplativo. Motorić ladice za cd-dvd također se pokvario unutar garantnog roka. Daljinski radi po vlastitom nahođenju, nekad da, nekad ne. Šteta jer zvučnici proizvode vrlo lijepi zvuk. Trenutno služi za slušanje radija što se moglo dobiti i za znatno manje novaca. Ukratko-vrlo loše s obzirom na cijenu.
Цей відгук про MCD716 DVD, Hi-Fi sustav
Цей відгук про MCD716 DVD, Hi-Fi sustav