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Просто під’єднайте пристрій до USB-роз’єму на системі Hi-Fi від Philips. Цифрова музика буде відтворюватися безпосередньо з пристрою. Тепер можна насолоджуватися улюбленими моментами разом із сім’єю та друзями.
Технологія стиснення аудіо дозволяє зменшити великі цифрові музичні файли у 10 разів без суттєвого погіршення якості аудіо. MP3 або WMA – це два формати стиснення, які дозволяють слухати цифрову музику на програвачі Philips. Завантажуйте пісні формату MP3 або WMA з офіційних музичних Інтернет-сайтів або створюйте власні музичні файли MP3 чи WMA, скопіювавши аудіо компакт-диски і перенісши їх на програвач.
Функція регулювання цифрового звуку пропонує попередньо налаштовані режими – "Джаз", "Рок", "Поп" та "Класика" – для оптимізації частотних діапазонів для різних музичних стилів. Кожен режим використовує графічну технологію вирівнювання гучності звуку для автоматичного налаштування балансу та покращення найважливіших частот звуку вибраного музичного стилю. Також функція регулювання цифрового звуку дозволяє слухати музику з найкращим звучанням завдяки точному налаштуванню балансу відповідно до типу музики, який відтворюється.
Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради
5.0
з 5
1
Відгук
100%
рекомендують цей виріб
Amitrodino
24/09/2021
Slovensko
Výborná voľba
Hifi by som odporučil väčšine fanúšikov kvalitnej hudby a mnohých funkcií. Páči sa mi pre rôznorodosť využitia - rádio tuner, slúchadlový vstup, kazetový prehrávač, CD prehrávač - prehráva aj mp3, USB vstup pre prehrávanie mp3, prehrávanie externého zdroja - napr. PC. Súčasným modelom sa nevyrovná iba v tom, že nekomunikuje so smartfónmi, ale inak vo všetkom ostatnom áno. 15-ročná skúsenosť hovorí za všetko.
Плюси
Kvalitný zvuk, rôznorodosť funkcií, solídny dizajn, dobrý pomer cena/kvalita, vysoká životnosť, RDS funkcia, pri mp3 a CD popisuje údaje o interpretovi a názve skladby.
Мінуси
Neobsahuje anténu, sieťka na reproduktoroch sa ľahšie derie, nepohodlný pri prenášaní, menej skladný - napr. nevhodný do úzkych políc, neobsahuje vstup pre digitálny prenos zvuku, hlava kazetového prehrávača sa napriek samočisteniu po čase zanáša, jednoriadkový dizajn.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про MCM726 Mikro HiFi systém
Дата використання 2019-09-24
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про MCM726 Mikro HiFi systém
Дата використання 2019-09-24