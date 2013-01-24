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Машинка для підстригання волосся

QC5005
Загальна оцінка / 5
  • Машинка для підстригання волосся Машинка для підстригання волосся Машинка для підстригання волосся
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    Машинка для підстригання волосся

    QC5005
    Загальна оцінка / 5

    Машинка для підстригання волосся

    Ця нова машинка для підстригання волосся Philips дозволяє створювати будь-яку зачіску завдяки 8 налаштуванням довжини від 0 до 21 мм.

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Машинка для підстригання волосся

    Машинка для підстригання волосся

    Ця нова машинка для підстригання волосся Philips дозволяє створювати будь-яку зачіску завдяки 8 налаштуванням довжини від 0 до 21 мм.

    Машинка для підстригання волосся

    Ця нова машинка для підстригання волосся Philips дозволяє створювати будь-яку зачіску завдяки 8 налаштуванням довжини від 0 до 21 мм.

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Машинка для підстригання волосся

    Машинка для підстригання волосся

    Ця нова машинка для підстригання волосся Philips дозволяє створювати будь-яку зачіску завдяки 8 налаштуванням довжини від 0 до 21 мм.

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      Машинка для підстригання волосся

      Леза з нержавіючої сталі, які самі заточуються

      Революційні леза з нержавіючої сталі, які самі заточуються, скеровують і зрізають волосся точно та рівно.

      8 налаштувань довжини волосся з фіксацією (1-21 мм)

      Один гребінець підтримує 8 налаштувань довжини для створення різноманітних зачісок (0-21 мм).

      Технічні характеристики

      • Гарантія

        2 роки гарантії
        Так

      • Система живлення

        Живлення від мережі
        Робота від мережі

      • Приладдя

        Комплект перукаря
        У комплект входить гребінець для моделювання зачісок і щітка для чищення

      • Система зрізання

        Змазка на весь термін експлуатації
        Леза, які самі заточуються і не потребують змащення

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