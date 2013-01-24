Машинка для підстригання волосся
Ця нова машинка для підстригання волосся Philips дозволяє створювати будь-яку зачіску завдяки 8 налаштуванням довжини від 0 до 21 мм.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Машинка для підстригання волосся
Ця нова машинка для підстригання волосся Philips дозволяє створювати будь-яку зачіску завдяки 8 налаштуванням довжини від 0 до 21 мм.
Машинка для підстригання волосся
Ця нова машинка для підстригання волосся Philips дозволяє створювати будь-яку зачіску завдяки 8 налаштуванням довжини від 0 до 21 мм.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Машинка для підстригання волосся
Ця нова машинка для підстригання волосся Philips дозволяє створювати будь-яку зачіску завдяки 8 налаштуванням довжини від 0 до 21 мм.
Гарантія
Система живлення
Приладдя
Система зрізання