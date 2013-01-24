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Машинка для підстригання волосся

QC5015
Загальна оцінка / 5
  • Підстригайте без зусиль Підстригайте без зусиль Підстригайте без зусиль
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    Машинка для підстригання волосся

    QC5015
    Загальна оцінка / 5

    Підстригайте без зусиль

    Ця нова машинка для підстригання волосся Philips дозволяє створити будь-який стиль за Вашим бажанням із 8 налаштуваннями довжини від 0 до 21 мм. За допомогою додаткового тримера-гребінця для бороди можна без зайвих зусиль підстригати бороду.

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Машинка для підстригання волосся

    Підстригайте без зусиль

    Ця нова машинка для підстригання волосся Philips дозволяє створити будь-який стиль за Вашим бажанням із 8 налаштуваннями довжини від 0 до 21 мм. За допомогою додаткового тримера-гребінця для бороди можна без зайвих зусиль підстригати бороду.

    Підстригайте без зусиль

    Ця нова машинка для підстригання волосся Philips дозволяє створити будь-який стиль за Вашим бажанням із 8 налаштуваннями довжини від 0 до 21 мм. За допомогою додаткового тримера-гребінця для бороди можна без зайвих зусиль підстригати бороду.

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Машинка для підстригання волосся

    Підстригайте без зусиль

    Ця нова машинка для підстригання волосся Philips дозволяє створити будь-який стиль за Вашим бажанням із 8 налаштуваннями довжини від 0 до 21 мм. За допомогою додаткового тримера-гребінця для бороди можна без зайвих зусиль підстригати бороду.

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      Підстригайте без зусиль

      волосся та борода

      8 налаштувань довжини волосся з фіксацією (1-21 мм)

      Один гребінець підтримує 8 налаштувань довжини для створення різноманітних зачісок (0-21 мм).

      Тример-гребінець для бороди з 7 налаштуваннями довжини

      Додатковий тример-гребінець для бороди дозволяє без зусиль підстригати бороду. Він підтримує 7 налаштувань довжини із фіксацією для зручності користування.

      Леза з нержавіючої сталі, які самі заточуються

      Революційні леза з нержавіючої сталі, які самі заточуються, скеровують і зрізають волосся точно та рівно.

      Технічні характеристики

      • Система живлення

        Час зарядження
        8  година (-н)
        Час роботи
        35  хвилин(-и)
        Акумуляторне живлення - зі шнуром/без шнура
        Без шнура

      • Система зрізання

        Змазка на весь термін експлуатації
        Леза, які самі заточуються і не потребують змащення
        Леза з нержавіючої сталі, які самі заточуються
        Так

      • Приладдя

        Комплект перукаря
        У комплект входить гребінець для моделювання зачісок, щітка для чищення та ножиці

      • Гарантія

        2 роки гарантії
        Так

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