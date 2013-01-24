Підстригайте без зусиль
Ця нова машинка для підстригання волосся Philips дозволяє створити будь-який стиль за Вашим бажанням із 8 налаштуваннями довжини від 0 до 21 мм. За допомогою додаткового тримера-гребінця для бороди можна без зайвих зусиль підстригати бороду.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Підстригайте без зусиль
Ця нова машинка для підстригання волосся Philips дозволяє створити будь-який стиль за Вашим бажанням із 8 налаштуваннями довжини від 0 до 21 мм. За допомогою додаткового тримера-гребінця для бороди можна без зайвих зусиль підстригати бороду.
Підстригайте без зусиль
Ця нова машинка для підстригання волосся Philips дозволяє створити будь-який стиль за Вашим бажанням із 8 налаштуваннями довжини від 0 до 21 мм. За допомогою додаткового тримера-гребінця для бороди можна без зайвих зусиль підстригати бороду.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Підстригайте без зусиль
Ця нова машинка для підстригання волосся Philips дозволяє створити будь-який стиль за Вашим бажанням із 8 налаштуваннями довжини від 0 до 21 мм. За допомогою додаткового тримера-гребінця для бороди можна без зайвих зусиль підстригати бороду.
Один гребінець підтримує 8 налаштувань довжини для створення різноманітних зачісок (0-21 мм).
Додатковий тример-гребінець для бороди дозволяє без зусиль підстригати бороду. Він підтримує 7 налаштувань довжини із фіксацією для зручності користування.
Революційні леза з нержавіючої сталі, які самі заточуються, скеровують і зрізають волосся точно та рівно.
Система живлення
Система зрізання
Приладдя
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