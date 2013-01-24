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100% турбопотужності
Найкраща професійна машинка від компанії Philips для підстригання всіх типів волосся.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
100% турбопотужності
Найкраща професійна машинка від компанії Philips для підстригання всіх типів волосся.
100% турбопотужності
Найкраща професійна машинка від компанії Philips для підстригання всіх типів волосся.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
100% турбопотужності
Найкраща професійна машинка від компанії Philips для підстригання всіх типів волосся.
Машинка для підстригання волосся
Ціна магазину Philips
Усього:
Забезпечує постійну потужність, необхідну для підстригання волосся будь-якого типу.
Для оптимальної зручності керування.
Не створює шуму.
Ідеальне підстригання за будь-яких умов
Можна легко і точно вибрати довжину, до якої слід підстригти волосся.
Спеціальний гребінець для ювелірної точності надзвичайно коротких зачісок.
Промивається швидко та легко завдяки унікальному пружинному фіксатору.
Система живлення
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