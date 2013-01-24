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    Машинка для підстригання волосся

    QC5045
    Загальна оцінка / 5
    • 100% турбопотужності 100% турбопотужності 100% турбопотужності
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      Машинка для підстригання волосся

      QC5045
      Загальна оцінка / 5

      100% турбопотужності

      Найкраща професійна машинка від компанії Philips для підстригання всіх типів волосся.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Машинка для підстригання волосся

      100% турбопотужності

      Найкраща професійна машинка від компанії Philips для підстригання всіх типів волосся.

      100% турбопотужності

      Найкраща професійна машинка від компанії Philips для підстригання всіх типів волосся.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Машинка для підстригання волосся

      100% турбопотужності

      Найкраща професійна машинка від компанії Philips для підстригання всіх типів волосся.

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        Машинка для підстригання волосся

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        100% турбопотужності

        Для всіх типів волосся

        Надзвичайно потужний двигун

        Забезпечує постійну потужність, необхідну для підстригання волосся будь-якого типу.

        Масивний корпус

        Для оптимальної зручності керування.

        Надзвичайно тиха в роботі

        Не створює шуму.

        Леза з нержавіючої сталі, які самі заточуються

        Ідеальне підстригання за будь-яких умов

        14 фіксованих налаштувань довжини (до 41 мм)

        Можна легко і точно вибрати довжину, до якої слід підстригти волосся.

        Спеціальний 1,6 мм гребінець для коротких зачісок

        Спеціальний гребінець для ювелірної точності надзвичайно коротких зачісок.

        Безпечно промивається проточною водою

        Промивається швидко та легко завдяки унікальному пружинному фіксатору.

        Технічні характеристики

        • Система живлення

          Живлення від мережі
          Так

        • Система зрізання

          Змазка на весь термін експлуатації
          Так
          Технологія сталевих лез хвилястої форми
          Так
          Ширина ріжучого блока
          41  мм

        • Аксесуари

          Щітка для чищення
          Так
          Зарядний пристрій
          Так

        • Гарантія

          2 роки гарантії
          Так

        • Дизайн

          Дизайн, що випромінює потужність
          Так

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