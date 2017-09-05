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Більше не доступний
4.3
з 5
19
Відгуки
88%
рекомендують цей виріб
Mat09
05/09/2017
Polska
Najlepszy produkt w tej kategorii cenowej
Goli dokładnie i bezboleśnie, nie trzeba wielokrotnie jeździć trymerem żeby przyciąć włosy, ponieważ wszytko zgala po pierwszym przejechaniu, ewentualnie drugim. Nadaję się do regulacji rożnego typu zarostu poprzez aż osiemnastostopniową regulacje długości strzyżenia. Nakładka do trymowania włosów w nosie również spełnia swoja funkcję. Osobiście polecam ten produkt.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Multigroom series 3000 QG3320/15 Trymer do brody i stylizacji zarostu 3 w 1
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Multigroom series 3000 QG3320/15 Trymer do brody i stylizacji zarostu 3 w 1
marius1968
06/06/2019
România
Produs excelent
Foarte fiabil, usor de intretinut/spalat, bateria tine foarte mult, nu necesita incarcare indelungata
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Multigroom series 3000 QG3320/15 Aparat de tuns barba şi de detaliu 3 în 1
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Multigroom series 3000 QG3320/15 Aparat de tuns barba şi de detaliu 3 în 1
dann66
14/05/2019
România
FOARTE MULTUMIT
INTRU IN AL 3 LEA AN DE UTILIZARE SI SUNT MULTUMIT ACUMULATORUL INCA E IN PARAMETRII
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Multigroom series 3000 QG3320/15 Aparat de tuns barba şi de detaliu 3 în 1
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Multigroom series 3000 QG3320/15 Aparat de tuns barba şi de detaliu 3 în 1