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Multigroom series 3000 QG3320/15 3-in-1 Beard & Detail trimmer

QG3320/15

4.3
| (19) Відгуки | 88% рекомендують цей виріб
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4.3

з 5

19

Відгуки

88%

рекомендують цей виріб

2

05/09/2017

Polska

Polska

Najlepszy produkt w tej kategorii cenowej

Goli dokładnie i bezboleśnie, nie trzeba wielokrotnie jeździć trymerem żeby przyciąć włosy, ponieważ wszytko zgala po pierwszym przejechaniu, ewentualnie drugim. Nadaję się do regulacji rożnego typu zarostu poprzez aż osiemnastostopniową regulacje długości strzyżenia. Nakładka do trymowania włosów w nosie również spełnia swoja funkcję. Osobiście polecam ten produkt.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Multigroom series 3000 QG3320/15 Trymer do brody i stylizacji zarostu 3 w 1

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Multigroom series 3000 QG3320/15 Trymer do brody i stylizacji zarostu 3 w 1

06/06/2019

România

România

Produs excelent

Foarte fiabil, usor de intretinut/spalat, bateria tine foarte mult, nu necesita incarcare indelungata

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Multigroom series 3000 QG3320/15 Aparat de tuns barba şi de detaliu 3 în 1

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Multigroom series 3000 QG3320/15 Aparat de tuns barba şi de detaliu 3 în 1

14/05/2019

România

România

FOARTE MULTUMIT

INTRU IN AL 3 LEA AN DE UTILIZARE SI SUNT MULTUMIT ACUMULATORUL INCA E IN PARAMETRII

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Multigroom series 3000 QG3320/15 Aparat de tuns barba şi de detaliu 3 în 1

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Multigroom series 3000 QG3320/15 Aparat de tuns barba şi de detaliu 3 în 1

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