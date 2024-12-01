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Більше не доступний

StyleShaver QS6141/32 Waterproof shaver & styler

QS6141/32

4.5

| (30) Відгуки | 80% рекомендують цей виріб

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Відгуки

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4.5

з 5

30

Відгуки

80%

рекомендують цей виріб

01/12/2024

Polska

Polska

Używam ponad 10 lat i jest nie do zabicia!

Stary prawdziwy Philips robiony jeszcze porządnie i solidnie. Używam już od około 10 lat i działa! Bateria trzyma, ładuję ją raz na 1,5 miesiąca, od około 3 lat nie golę się codziennie, ale tak około 3 razy w miesiącu, lubię mieć lekki zarost. Mimo to bateria trzyma. Ten produkt jest nie do zajechania i nie mam zamiaru go wyrzucać, gdyż takiej maszynki już nie dostanę dzisiaj z tyloma funkcjami! Obecnie żebym miał to co mam tutaj musiałbym kupić 3 różne produkty, nonsens. Proszę o reaktywację modelu!!

Плюси

Stary prawdziwy Philips nie do zabicia

Мінуси

brak

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про StyleShaver QS6141/32 Wodoszczelna golarka i trymer

Дата використання 2022-12-01

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про StyleShaver QS6141/32 Wodoszczelna golarka i trymer

Дата використання 2022-12-01

05/05/2018

Polska

Polska

Bardzo dobry trymer + golarka

Super sprzęt jestem bardzo zadowolony z jego zakupu. W jednym urządzeniu mamy wszystko co potrzebne aby ogarnąć zarost i owłosienie naszej głowy. Bardzo przydatny szczególnie gdy dużo podróżujemy. Z czystym sumieniem polecam !

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про StyleShaver QS6141/32 Wodoszczelna golarka i trymer

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про StyleShaver QS6141/32 Wodoszczelna golarka i trymer

14/03/2017

Polska

Polska

Wiele korzyści w jednym urządzeniu.

Golarka PHILIPS QS6141/32 to urządzenie 2w1, ponieważ posiada jednocześnie trymer do modelowania brody. (Trymer) Posiada 12 ustawień długości od 0,5 do 10 milimetrów, co daje ogromne możliwości kreowania wizerunku. Przycinanie, modelowanie i golenie stało się bardzo proste. Po kilku godzinach ładowania, golarkę można wykorzystać wielokrotnie. Zawsze gotowa do użycia, lekka i wygodna w obsłudze. Maszynki manualne odeszły w zapomnienie :)

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про StyleShaver QS6141/32 Wodoszczelna golarka i trymer

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про StyleShaver QS6141/32 Wodoszczelna golarka i trymer

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