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Більше не доступний
4.5
з 5
30
Відгуки
80%
рекомендують цей виріб
Pawelski
01/12/2024
Polska
Używam ponad 10 lat i jest nie do zabicia!
Stary prawdziwy Philips robiony jeszcze porządnie i solidnie. Używam już od około 10 lat i działa! Bateria trzyma, ładuję ją raz na 1,5 miesiąca, od około 3 lat nie golę się codziennie, ale tak około 3 razy w miesiącu, lubię mieć lekki zarost. Mimo to bateria trzyma. Ten produkt jest nie do zajechania i nie mam zamiaru go wyrzucać, gdyż takiej maszynki już nie dostanę dzisiaj z tyloma funkcjami! Obecnie żebym miał to co mam tutaj musiałbym kupić 3 różne produkty, nonsens. Proszę o reaktywację modelu!!
Плюси
Stary prawdziwy Philips nie do zabicia
Мінуси
brak
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про StyleShaver QS6141/32 Wodoszczelna golarka i trymer
Дата використання 2022-12-01
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про StyleShaver QS6141/32 Wodoszczelna golarka i trymer
Дата використання 2022-12-01
Smakosz
05/05/2018
Polska
Bardzo dobry trymer + golarka
Super sprzęt jestem bardzo zadowolony z jego zakupu. W jednym urządzeniu mamy wszystko co potrzebne aby ogarnąć zarost i owłosienie naszej głowy. Bardzo przydatny szczególnie gdy dużo podróżujemy. Z czystym sumieniem polecam !
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про StyleShaver QS6141/32 Wodoszczelna golarka i trymer
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про StyleShaver QS6141/32 Wodoszczelna golarka i trymer
scrabble
14/03/2017
Polska
Wiele korzyści w jednym urządzeniu.
Golarka PHILIPS QS6141/32 to urządzenie 2w1, ponieważ posiada jednocześnie trymer do modelowania brody. (Trymer) Posiada 12 ustawień długości od 0,5 do 10 milimetrów, co daje ogromne możliwości kreowania wizerunku. Przycinanie, modelowanie i golenie stało się bardzo proste. Po kilku godzinach ładowania, golarkę można wykorzystać wielokrotnie. Zawsze gotowa do użycia, lekka i wygodna w obsłudze. Maszynki manualne odeszły w zapomnienie :)
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про StyleShaver QS6141/32 Wodoszczelna golarka i trymer
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про StyleShaver QS6141/32 Wodoszczelna golarka i trymer