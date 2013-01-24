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Beardtrimmer series 7000

Вакуумний тример для бороди

QT4050/32
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Загальна оцінка / 5
1 нагорода
  • Ідеальна борода, менше турбот Ідеальна борода, менше турбот Ідеальна борода, менше турбот
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    Beardtrimmer series 7000 Вакуумний тример для бороди

    QT4050/32
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Ідеальна борода, менше турбот

    Цей вакуумний тример для бороди забезпечує бездоганне підстригання за допомогою вбудованої вакуумної системи, яка вловлює зрізане волосся. Менше турбот гарантовано. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Beardtrimmer series 7000 Вакуумний тример для бороди

    Ідеальна борода, менше турбот

    Цей вакуумний тример для бороди забезпечує бездоганне підстригання за допомогою вбудованої вакуумної системи, яка вловлює зрізане волосся. Менше турбот гарантовано. Переглянути усі переваги

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      Ідеальна борода, менше турбот

      із новою вакуумною системою

      • Точні 1-мм налаштування
      • Леза, які самі заточуються
      • 50 хв. використання/8 год. заряджання
      • Вбудована вакуумна система
      18 точних налаштувань довжини від 1 мм до 18 мм

      18 точних налаштувань довжини від 1 мм до 18 мм

      Обирайте та блокуйте потрібну довжину в межах широкого діапазону довжин.

      Напівпрозоре відділення для волосся для візуального контролю наповненості

      Напівпрозоре відділення для волосся для візуального контролю наповненості

      Напівпрозоре відділення для волосся дає змогу легко побачити, коли його потрібно спорожнити.

      Гребінець, який повторює контури, для точного та рівного підстригання

      Гребінець, який повторює контури, для точного та рівного підстригання

      Гнучкий гребінець, який скеровує волосся та повторює всі вигини обличчя для рівномірного, легкого і комфортного підстригання.

      Робота від мережі та автономно – для максимальної потужності та свободи руху

      Робота від мережі та автономно – для максимальної потужності та свободи руху

      Використовуйте свій тример Philips із живленням від мережі чи акумулятора для максимальної потужності та свободи.

      Леза, які не потребують спеціального догляду

      Леза, які не потребують спеціального догляду

      Леза залишаються гострими та не потребують змащення, тож виріб завжди готовий до використання.

      Потужна літій-іонна батарея для оптимального використання електроенергії

      Потужна літій-іонна батарея для оптимального використання електроенергії

      Цей виріб обладнано потужною літій-іонною батареєю зі швидким заряджанням, тож Ви зможете зарядити тример за 8 годин для користування впродовж 50 хвилин.

      Вакуумна система вбирає зрізані волоски, щоб не смітити довкола

      Вакуумна система вбирає зрізані волоски, щоб не смітити довкола

      Вбудований вакуумний механізм збирає зрізані волоски під час використання, щоб зберегти раковину в чистоті.

      Технічні характеристики

      • Система зрізання

        Ширина ріжучого блока
        32  мм
        Кількість налаштувань довжини
        18
        Діапазон налаштувань довжини
        від 1 до 18  мм
        Точність (розмір кроку)
        по 1  мм
        Леза з нержавіючої сталі, які самі заточуються
        Так
        Ріжучий елемент
        Леза з нержавіючої сталі
        Тип гребінця
        Повторення контурів
        Зубці із захистом від подряпин
        Для більшого комфорту

      • Простота у користуванні

        Вакуумна система
        Для збирання волосків
        Коліщатко регулювання
        Просте налаштування довжини
        Точні налаштування довжини
        Так
        Індикатор зарядження
        2 світлодіоди
        Не потребує спеціального догляду
        Не потребує змащування

      • Система живлення

        Тип батареї
        Літій-іонна
        Час роботи
        50 хвилин
        Використання
        Від мережі/від акумулятора
        Час зарядження
        8 годин

      • Конструкція

        Покриття корпусу
        Чорні бічні панелі
        М’яка ручка
        Так

      • Аксесуари

        Щітка для очищення
        Так

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

      • Створіть власний стиль

        Стилі
        • Коротка борода
        • Повноцінна борода

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