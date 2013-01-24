Ідеальна борода, менше турбот
Цей вакуумний тример для бороди забезпечує бездоганне підстригання за допомогою вбудованої вакуумної системи, яка вловлює зрізане волосся. Менше турбот гарантовано. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Ідеальна борода, менше турбот
Цей вакуумний тример для бороди забезпечує бездоганне підстригання за допомогою вбудованої вакуумної системи, яка вловлює зрізане волосся. Менше турбот гарантовано. Переглянути усі переваги
Обирайте та блокуйте потрібну довжину в межах широкого діапазону довжин.
Напівпрозоре відділення для волосся дає змогу легко побачити, коли його потрібно спорожнити.
Гнучкий гребінець, який скеровує волосся та повторює всі вигини обличчя для рівномірного, легкого і комфортного підстригання.
Використовуйте свій тример Philips із живленням від мережі чи акумулятора для максимальної потужності та свободи.
Леза залишаються гострими та не потребують змащення, тож виріб завжди готовий до використання.
Цей виріб обладнано потужною літій-іонною батареєю зі швидким заряджанням, тож Ви зможете зарядити тример за 8 годин для користування впродовж 50 хвилин.
Вбудований вакуумний механізм збирає зрізані волоски під час використання, щоб зберегти раковину в чистоті.
Система зрізання
Простота у користуванні
Система живлення
Конструкція
Аксесуари
Обслуговування
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