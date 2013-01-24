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    Rechargeables

    Батарея

    R6B4A210/10
    • Насолоджуйтеся роботою пристрою довше Насолоджуйтеся роботою пристрою довше Насолоджуйтеся роботою пристрою довше
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      Rechargeables Батарея

      R6B4A210/10

      Насолоджуйтеся роботою пристрою довше

      Ідеальний варіант для усіх цифрових пристроїв. Ці акумулятори високої ємності типу AA не потрібно розряджати перед заряджанням – просто зарядіть їх, коли зручно. Більше того, їх можна заряджати тисячу разів. Переглянути усі переваги

      Rechargeables Батарея

      Насолоджуйтеся роботою пристрою довше

      Ідеальний варіант для усіх цифрових пристроїв. Ці акумулятори високої ємності типу AA не потрібно розряджати перед заряджанням – просто зарядіть їх, коли зручно. Більше того, їх можна заряджати тисячу разів. Переглянути усі переваги

      Насолоджуйтеся роботою пристрою довше

      Ідеальний варіант для усіх цифрових пристроїв. Ці акумулятори високої ємності типу AA не потрібно розряджати перед заряджанням – просто зарядіть їх, коли зручно. Більше того, їх можна заряджати тисячу разів. Переглянути усі переваги

      Rechargeables Батарея

      Насолоджуйтеся роботою пристрою довше

      Ідеальний варіант для усіх цифрових пристроїв. Ці акумулятори високої ємності типу AA не потрібно розряджати перед заряджанням – просто зарядіть їх, коли зручно. Більше того, їх можна заряджати тисячу разів. Переглянути усі переваги

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        Rechargeables

        Rechargeables

        Батарея

        Усього:

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        • AA, 2100 мАгод.
        • Нікель-металгідридна

        Нікель-металгідридна технологія для багаторазового заряджання

        Завдяки нікель-металгідридній технології виріб можна заряджати багато разів і практично не потрібно заміняти акумулятори.

        Батарея для аудіопрогравачів та камер

        Завдяки ємності 2100 мАгод. аудіопрогравач або цифрова камера працюють довше.

        Насолоджуйтеся повною ємністю раз за разом

        Нікель-металгідридну батарею можна повністю перезаряджати до 1000 разів без попереднього розряджання. Це забезпечує легше та краще використання акумуляторних батарей.

        Заощаджує гроші завдяки можливості перезаряджання до 1000 разів

        Заощаджує гроші, оскільки служить довго, як 1000 батарей.

        Технічні характеристики

        • Потужність

          Ємність батареї
          2100 мАгод.
          Тип батареї
          Нікель-металгідридна AA
          Напруга батареї
          1,2  В

        • Екологічні специфікації

          Хімічний склад
          Нікель-металгідридна
          Важкі метали
          • Без кадмію
          • Без ртуті
          Пакувальний матеріал
          • Картон
          • ПЕТ
          Тип упаковки
          Блістер-упаковка "розкладачка"

        • Розміри

          Кількість картонних коробок
          12
          Розміри зовнішньої коробки ШxГxВ
          96 x 140 x 140 мм
          Розміри виробу (ШxГxВ)
          94 x 115 x 19 мм
          Вага виробу
          0,078  кг

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        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

        Екопаспорт – наш огляд характеристик виробів, які впливають на довкілля

        Philips піклується про навколишнє середовище та суспільство в цілому і рішуче підтримує екологічний дизайн виробів.

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