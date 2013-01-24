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Насолоджуйтеся роботою пристрою довше
Ідеальний варіант для усіх цифрових пристроїв. Ці акумулятори високої ємності типу AA не потрібно розряджати перед заряджанням – просто зарядіть їх, коли зручно. Більше того, їх можна заряджати тисячу разів. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Насолоджуйтеся роботою пристрою довше
Ідеальний варіант для усіх цифрових пристроїв. Ці акумулятори високої ємності типу AA не потрібно розряджати перед заряджанням – просто зарядіть їх, коли зручно. Більше того, їх можна заряджати тисячу разів. Переглянути усі переваги
Насолоджуйтеся роботою пристрою довше
Ідеальний варіант для усіх цифрових пристроїв. Ці акумулятори високої ємності типу AA не потрібно розряджати перед заряджанням – просто зарядіть їх, коли зручно. Більше того, їх можна заряджати тисячу разів. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Насолоджуйтеся роботою пристрою довше
Ідеальний варіант для усіх цифрових пристроїв. Ці акумулятори високої ємності типу AA не потрібно розряджати перед заряджанням – просто зарядіть їх, коли зручно. Більше того, їх можна заряджати тисячу разів. Переглянути усі переваги
Батарея
Усього:
Завдяки нікель-металгідридній технології виріб можна заряджати багато разів і практично не потрібно заміняти акумулятори.
Завдяки ємності 2100 мАгод. аудіопрогравач або цифрова камера працюють довше.
Нікель-металгідридну батарею можна повністю перезаряджати до 1000 разів без попереднього розряджання. Це забезпечує легше та краще використання акумуляторних батарей.
Заощаджує гроші, оскільки служить довго, як 1000 батарей.
Потужність
Екологічні специфікації
Розміри