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    Shaver series 9000 SensoTouch

    Електробритва для вологого та сухого гоління

    RQ1260/21
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    • Досконале гоління Досконале гоління Досконале гоління
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      Shaver series 9000 SensoTouch Електробритва для вологого та сухого гоління

      RQ1260/21
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Досконале гоління

      Наша найбільш досконала на цей час бритва Philips SensoTouch 3D RQ1260 забезпечує досконале гоління. Система GyroFlex 3D повторює усі контури обличчя, а головки UltraTrack зрізають усе волосся лише за декілька рухів. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Shaver series 9000 SensoTouch Електробритва для вологого та сухого гоління

      Досконале гоління

      Наша найбільш досконала на цей час бритва Philips SensoTouch 3D RQ1260 забезпечує досконале гоління. Система GyroFlex 3D повторює усі контури обличчя, а головки UltraTrack зрізають усе волосся лише за декілька рухів. Переглянути усі переваги

      Досконале гоління

      Наша найбільш досконала на цей час бритва Philips SensoTouch 3D RQ1260 забезпечує досконале гоління. Система GyroFlex 3D повторює усі контури обличчя, а головки UltraTrack зрізають усе волосся лише за декілька рухів. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Shaver series 9000 SensoTouch Електробритва для вологого та сухого гоління

      Досконале гоління

      Наша найбільш досконала на цей час бритва Philips SensoTouch 3D RQ1260 забезпечує досконале гоління. Система GyroFlex 3D повторює усі контури обличчя, а головки UltraTrack зрізають усе волосся лише за декілька рухів. Переглянути усі переваги

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        Shaver series 9000 SensoTouch

        Shaver series 9000 SensoTouch

        Електробритва для вологого та сухого гоління

        Усього:

        Досконале гоління

        із системою GyroFlex 3D

        • UltraTrack і GyroFlex 3D
        • 60 хв. використання/1 год. заряджання
        • Точний тример
        • Система Jet Clean
        Система Philips GyroFlex 3D плавно повторює контури обличчя

        Система Philips GyroFlex 3D плавно повторює контури обличчя

        Головки бритви GyroFlex 3D повторюють будь-які контури обличчя, зменшуючи тиск і подразнення шкіри.

        Головки UltraTrack захоплюють усе волосся лише за декілька рухів

        Головки UltraTrack захоплюють усе волосся лише за декілька рухів

        Ретельніше гоління з мінімальним подразненням шкіри. Бритвена головка має 3 спеціальні доріжки для гоління: мікропрорізи для звичайних волосинок, канали для довших волосинок або тих, які щільно прилягають, та мікроотвори для найкоротшої щетини.

        Бритви з системою Super Lift & Cut Action

        Бритви з системою Super Lift & Cut Action

        Вбудована система з двома лезами електробритви Philips піднімає волосся для комфортного зрізання нижче рівня шкіри, щоб забезпечити ретельніше гоління.

        Ущільнення AquaTec для комфортного сухого та освіжаючого вологого гоління

        Ущільнення AquaTec для комфортного сухого та освіжаючого вологого гоління

        Ущільнення Aquatec для сухого та вологого гоління у цій електричній бритві дає змогу обирати спосіб гоління. Ви можете вибрати комфортне сухе або освіжаюче вологе гоління з використанням гелю чи піни для додаткового комфорту.

        Система SkinGlide: гладке ковзання з мінімальним тертям зменшує подразнення

        Система SkinGlide: гладке ковзання з мінімальним тертям зменшує подразнення

        Поверхня бритвеної головки SkinGlide у цій електричній бритві забезпечує мінімальне тертя, тому гладко ковзає по шкірі для ретельного та легкого гоління.

        Зручна ергономічна ручка для кращого керування

        Зручна ергономічна ручка для кращого керування

        Зручна ергономічна ручка бритви із нековзким покриттям для ретельного контролю та надзвичайно гладкого гоління.

        Система Jet Clean чистить, змащує та заряджає бритву

        Система Jet Clean чистить, змащує та заряджає бритву

        Система Jet Clean очищає та змащує леза, а також заряджає батарею після кожного використання.

        Безпечний для шкіри точний тример

        Безпечний для шкіри точний тример

        Унікальна та безпечна для шкіри система точного тримера вбудована для запобігання зайвому контакту зі шкірою. Легке використання для ідеального підстригання вусів та бакенбардів.

        Технічні характеристики

        • Ефективність гоління

          Повторення контурів
          Повторення контурів GyroFlex 3D
          Система гоління
          • Бритвені головки UltraTrack
          • Бритвені головки Speed XL
          • Запатентована технологія Super Lift & Cut
          Моделювання
          Безпечний для шкіри точний тример
          SkinComfort
          SkinGlide

        • Простота у користуванні

          Заряджання
          • 1 година
          • Можна заряджати
          • Акумуляторний
          • Швидка зарядка
          Час гоління
          До 20 днів
          Дисплей
          • 5-рівневий індикатор батареї
          • Індикатор низького заряду батареї
          • Індикатор заряджання
          • Блокування для транспортування
          • Індикатор очищення
          • Індикатор заміни бритвених головок
          Сухе та вологе використання
          • Для вологого і сухого використання
          • Jet Clean
          Чищення
          Можна мити
          Jet Clean
          Очищає, змащує та заряджає

        • Конструкція

          Ручка
          • Тонка ручка
          • Зручно тримати
          • Нековзке покриття
          Покриття корпусу
          • Металева рамка
          • Світлодіодний дисплей
          Колір
          Сріблястий

        • Аксесуари

          Підставка
          Складана підставка для заряджання
          Футляр
          Розкішний футляр
          Догляд
          • Щітка для очищення
          • Захисний ковпачок
          Jet Clean
          Так
          Розкішний дорожній футляр
          Так

        • Потужність

          Тип батареї
          Літій-іонна
          Час роботи
          60  хв.
          Автоматичний вибір напруги
          100–240  В
          Споживання енергії в режимі очікування
          0,15  Вт
          Максимальне споживання енергії
          5,4  Вт

        • Обслуговування

          2 роки гарантії
          Так
          Запасна головка
          Заміняйте кожні 2 роки на RQ12

        Комплектація упаковки

        Інші елементи комплектації

        • Підставка для заряджання
        • Щітка для очищення
        • Шнур живлення
        • Захисний ковпачок
        • Засіб для очищення
        • Jet Clean
        • Розкішний футляр

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