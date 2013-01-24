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Philips Avent

Термосумка Avent з неопрену

SCD150/50
Avent
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Загальна оцінка / 5
Avent
  • Годування у дорозі Годування у дорозі Годування у дорозі
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    Philips Avent Термосумка Avent з неопрену

    SCD150/50
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Годування у дорозі

    У стильну термосумку можна покласти 2 пляшечки для годування Philips Avent, 2 чашки-непроливайки або 4 контейнери VIA. Її подвійна ізоляція зберігає молоко холодним або воду гарячою упродовж чотирьох годин. Легка, компактна та зручна для подорожей. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Philips Avent Термосумка Avent з неопрену

    Годування у дорозі

    У стильну термосумку можна покласти 2 пляшечки для годування Philips Avent, 2 чашки-непроливайки або 4 контейнери VIA. Її подвійна ізоляція зберігає молоко холодним або воду гарячою упродовж чотирьох годин. Легка, компактна та зручна для подорожей. Переглянути усі переваги

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      Годування у дорозі

      Для зберігання пляшечок, контейнерів VIA і чашок-непроливайок

      • Червоний
      Пляшечки залишаються теплими або холодними

      Пляшечки залишаються теплими або холодними

      Для зберігання холодного зцідженого грудного молока/молочної суміші або кип’яченої гарячої води до 4 годин.

      Елегантний, витончений та універсальний дизайн

      Елегантний, витончений та універсальний дизайн

      Ідеально підходить для одноденних поїздок з дитиною або просто для прогулянок.

      Зберігання пляшечок Avent, контейнерів VIA і чашок-непроливайок

      Зберігання пляшечок Avent, контейнерів VIA і чашок-непроливайок

      Широкий регульований наплічний ремінь

      Сумка Philips Avent Urban має широкий регульований наплічний ремінь для зручного перенесення

      Технічні характеристики

      • Країна виготовлення

        Камбоджа
        Так

      • У комплекті:

        Термосумка
        1  шт.

      • Зручність

        Подорожуйте з легкістю
        • Зберігає пляшечки Avent та контейнери для зберігання
        • Зберігає чашки-непроливайки Avent
        • Зберігає вміст теплим або холодним протягом 4 годин
        Простота у користуванні
        • Компактний
        • Невелика вага

      • Етапи розвитку

        Етапи
        • 6–12 місяців
        • 0–6 місяців

      • Конструкція

        Колір
        Червоний

      • Матеріал

        Неопрен
        Так

      • Максимальний комфорт

        Регульований наплічний ремінь
        Так

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