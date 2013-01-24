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Philips Avent

Набір для новонародженого

SCD234/00
Avent
Загальна оцінка / 5
Avent
  • Для здорового, активного годування Для здорового, активного годування Для здорового, активного годування
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    Philips Avent Набір для новонародженого

    SCD234/00
    Загальна оцінка / 5

    Для здорового, активного годування

    Клінічні дослідження показали, що у віці 2 тижнів малята, яких годували з пляшечки Avent, мали менше коліків, ніж ті, яких годували зі звичайної пляшечки. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Philips Avent Набір для новонародженого

    Для здорового, активного годування

    Клінічні дослідження показали, що у віці 2 тижнів малята, яких годували з пляшечки Avent, мали менше коліків, ніж ті, яких годували зі звичайної пляшечки. Переглянути усі переваги

    Для здорового, активного годування

    Клінічні дослідження показали, що у віці 2 тижнів малята, яких годували з пляшечки Avent, мали менше коліків, ніж ті, яких годували зі звичайної пляшечки. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Philips Avent Набір для новонародженого

    Для здорового, активного годування

    Клінічні дослідження показали, що у віці 2 тижнів малята, яких годували з пляшечки Avent, мали менше коліків, ніж ті, яких годували зі звичайної пляшечки. Переглянути усі переваги

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      Для здорового, активного годування

      Клінічно підтверджено зменшення кольок*

      • Класика
      Клінічно підтверджено зменшення кольок

      Клінічно підтверджено зменшення кольок

      Клінічні дослідження показали, що у віці 2 тижнів малята, яких годували з пляшечки Avent, мали менше коліків, ніж ті, яких годували зі звичайної пляшечки (www.philips.com/Avent).

      Легко поєднувати грудне вигодовування з годуванням із пляшечки

      Легко поєднувати грудне вигодовування з годуванням із пляшечки

      Широка соска, що повторює форму грудей, сприяє природному захопленню, подібному до захоплення грудей, і дозволяє легко поєднувати грудне годування з годуванням із пляшечки.

      Легке захоплення завдяки унікальному клапану на сосці

      Легке захоплення завдяки унікальному клапану на сосці

      Унікальний клапан на сосці вигинається відповідно до ритму годування дитини. Молоко тектиме лише зі швидкістю, вибраною Вашою дитиною, що зменшує переїдання, появу коліків, газиків та зригувань.

      Клінічно підтверджено значне зменшення неспокою

      Клінічно підтверджено значне зменшення неспокою

      Сон та харчування є важливими для здоров’я та благополуччя дитини. Було проведено клінічне тестування з випадковою вибіркою, щоб дізнатися, чи дизайн пляшечки немовляти впливає на "поведінку дитини". Виявлено, що дитяча пляшечка Philips Avent Classic значно скорочує період неспокою – приблизно на 28 хвилин на день порівняно з іншою пляшечкою (46 хв. проти 74 хв., p=0,05). Це було особливо очевидно впродовж ночі.*

      П’ять різних рівнів інтенсивності потоку молока через соску

      П’ять різних рівнів інтенсивності потоку молока через соску

      П’ять різних рівнів інтенсивності потоку молока через соску.

      Оснащено клапаном Airflex

      У пляшечці для годування Avent Airflex Natural використовується клапан Airflex, що сприяє природному ритму годування дитини.

      Технічні характеристики

      • Країна виготовлення

        Великобританія
        Так

      • Матеріал

        Без вмісту BPA*
        Так

      • У комплекті:

        Пляшечка для годування Airflex Natural (260 мл)
        2  шт.
        Пляшечка для годування Airflex Natural (125 мл)
        2  шт.
        Надзвичайно м’яка соска для годування новонароджених
        4  шт.
        Надзвичайно м’яка соска з повільним потоком
        2  шт.
        Щітка для миття пляшечок і сосок
        1  шт.

      • Конструкція

        Дизайн пляшечки
        • Легко мити
        • Легко тримати
        • Широке горлечко
        • Ергономічна форма
        • Просте використання і чищення

      • Характеристики

        Можна стерилізувати
        Так

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