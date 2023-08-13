КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

Усі серії

  • Легко поєднувати з годуванням грудьми
  • Легко поєднувати з годуванням грудьми
  • Легко поєднувати з годуванням грудьми
  • Легко поєднувати з годуванням грудьми
  • Легко поєднувати з годуванням грудьми
  • Легко поєднувати з годуванням грудьми
  • Легко поєднувати з годуванням грудьми
  • Легко поєднувати з годуванням грудьми
  • Легко поєднувати з годуванням грудьми
  • Легко поєднувати з годуванням грудьми
  • Легко поєднувати з годуванням грудьми
  • Легко поєднувати з годуванням грудьми
  • Легко поєднувати з годуванням грудьми
  • Легко поєднувати з годуванням грудьми
  • Легко поєднувати з годуванням грудьми
  • Легко поєднувати з годуванням грудьми
  • Легко поєднувати з годуванням грудьми
  • Легко поєднувати з годуванням грудьми
  • Легко поєднувати з годуванням грудьми
  • Легко поєднувати з годуванням грудьми
  • Легко поєднувати з годуванням грудьми
  • Легко поєднувати з годуванням грудьми
  • Легко поєднувати з годуванням грудьми
  • Легко поєднувати з годуванням грудьми

Більше не доступний

Philips AventДитяча пляшечка Natural

SCF030/17

4.9
| (251) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
Легко поєднувати з годуванням грудьми
Наша пляшечка Natural з ультрам’якою соскою нагадує груди матері. Широка соска у формі груді з гнучкою спіральною формою та зручними пелюстками забезпечує природне захоплення і дозволяє легко поєднувати грудне вигодовування з годуванням із пляшечки.
Переглянути всі переваги
brand claim mcc img_03

Рекомендація мам номер один у світі1

Природне захоплення

Легко поєднувати з годуванням грудьми

  • 1 пляшечка

  • 125 мл

  • Соска для новонароджених

  • від 0 міс.

Природне захоплення завдяки широкій сосці у формі грудей

Природне захоплення завдяки широкій сосці у формі грудей

Широка соска у формі груді сприяє природному захопленню, подібному до захоплення грудей, і дозволяє легко поєднувати грудне вигодовування з годуванням із пляшечки.

Ультрам’яка соска для імітації відчуття грудей

Ультрам’яка соска для імітації відчуття грудей

Соска має надзвичайно м’яку текстуру, створену для імітації відчуття грудей.

Гнучка спіральна конструкція зі зручними пелюстками

Гнучка спіральна конструкція зі зручними пелюстками

Гнучка спіральна конструкція з нашими унікальними зручними пелюстками для створення гнучкої соски, що забезпечує більш природне годування без злипання соски.

Технічні характеристики

Отримати підтримку для цього продукту

Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради

Відгуки

Цими відгуками керує компанія Bazaarvoice і вони відповідають умовам Політики автентичності Bazaarvoice, яка підтримується технологією захисту від шахрайства та аналізом поведінки людей. Подробиці можна знайти на сайті
Оцінки клієнтів у вигляді відгуку та зірочок корисні для всіх покупців. Вони дозволяють дізнатися більше про продукт та допомагають прийняти рішення про покупку. Будь-який клієнт може залишити відгук

4.9

з 5

251

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

2

13/08/2023

Україна

Україна

Звісно природний потік

Дуде сподобалась доньці бутилочка, соска і справді схожа на мамин сосок

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF030/27 Дитяча пляшечка Natural

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF030/27 Дитяча пляшечка Natural

09/11/2021

Україна

Україна

Лучшие бутылочки

Когда пришлось перевести ребенка на смесь выбор пал на эти бутылочки. Сыну было удобно, ел без проблем. Только менять соски по количеству отверстий в зависимости от возраста.

Плюси

удобные

Мінуси

нет

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF030/17 Дитяча пляшечка Natural

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF030/17 Дитяча пляшечка Natural

30/06/2021

Україна

Україна

то что надо

к трем месяцам надо было докармливать нашего кроху, выбор был очевиден - выбрать лучшее, что и всем мамочкам советую, соски меняются, выбор большой, не воняет пластиком резиной и производитель ответственный

Плюси

удобство

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF030/17 Дитяча пляшечка Natural

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF030/17 Дитяча пляшечка Natural

Підписуйтесь та отримуйте -10% додаткової знижки на Philips.ua*

    Заповнивши форму, ви надаєте згоду на обробку та зберігання ваших персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», а також згоду на отримання email-розсилки з рекламно-інформаційними повідомленнями щодо продуктів Philips. Ви можете скасувати підписку в будь-який момент. *Промокод на знижку діє в офіційному інтернет-магазині Philips.ua та буде надісланий на вказану електронну адресу разом з умовами використання за умови першої реєстрації.

      Примітки

      1. На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році. 

      1. 0% BPA згідно правових норм ЄС від 10/2011

      2. Що таке кольки і як вони впливають на дітей? Причиною кольок є зокрема заковтування повітря під час годування, що створює дискомфорт у травній системі немовляти. Серед симптомів: плач і неспокій.