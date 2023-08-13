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Більше не доступний
1 пляшечка
125 мл
Соска для новонароджених
від 0 міс.
Широка соска у формі груді сприяє природному захопленню, подібному до захоплення грудей, і дозволяє легко поєднувати грудне вигодовування з годуванням із пляшечки.
Соска має надзвичайно м’яку текстуру, створену для імітації відчуття грудей.
Гнучка спіральна конструкція з нашими унікальними зручними пелюстками для створення гнучкої соски, що забезпечує більш природне годування без злипання соски.
4.9
з 5
251
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Annabum
13/08/2023
Україна
Звісно природний потік
Дуде сподобалась доньці бутилочка, соска і справді схожа на мамин сосок
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF030/27 Дитяча пляшечка Natural
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF030/27 Дитяча пляшечка Natural
09/11/2021
Україна
Лучшие бутылочки
Когда пришлось перевести ребенка на смесь выбор пал на эти бутылочки. Сыну было удобно, ел без проблем. Только менять соски по количеству отверстий в зависимости от возраста.
Плюси
удобные
Мінуси
нет
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF030/17 Дитяча пляшечка Natural
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF030/17 Дитяча пляшечка Natural
valentinka.vs
30/06/2021
Україна
то что надо
к трем месяцам надо было докармливать нашего кроху, выбор был очевиден - выбрать лучшее, что и всем мамочкам советую, соски меняются, выбор большой, не воняет пластиком резиной и производитель ответственный
Плюси
удобство
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF030/17 Дитяча пляшечка Natural
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF030/17 Дитяча пляшечка Natural
На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році.
0% BPA згідно правових норм ЄС від 10/2011
Що таке кольки і як вони впливають на дітей? Причиною кольок є зокрема заковтування повітря під час годування, що створює дискомфорт у травній системі немовляти. Серед симптомів: плач і неспокій.