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  • Легко поєднувати з годуванням грудьми
  • Легко поєднувати з годуванням грудьми
  • Легко поєднувати з годуванням грудьми
  • Легко поєднувати з годуванням грудьми
  • Легко поєднувати з годуванням грудьми
  • Легко поєднувати з годуванням грудьми
  • Легко поєднувати з годуванням грудьми
  • Легко поєднувати з годуванням грудьми
  • Легко поєднувати з годуванням грудьми
  • Легко поєднувати з годуванням грудьми

Більше не доступний

Philips AventСоска Natural

SCF043/27

4.7
| (60) Відгуки | 94% рекомендують цей виріб
Легко поєднувати з годуванням грудьми
Наша ультрам’яка соска із гнучкою спіральною формою нагадує груди матері. Зручні пелюстки та природна форма соски забезпечують природне захоплення, що дозволяє легко поєднувати грудне вигодовування з годуванням із пляшечки.
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Рекомендація мам номер один у світі1

Надзвичайно м’яка та гнучка соска

Легко поєднувати з годуванням грудьми

  • 2 шт.

  • Середній потік

  • від 3 міс.

Природне захоплення завдяки широкій сосці у формі грудей

Природне захоплення завдяки широкій сосці у формі грудей

Широка соска у формі груді сприяє природному захопленню, подібному до захоплення грудей, і дозволяє легко поєднувати грудне вигодовування з годуванням із пляшечки.

Ультрам’яка соска для імітації відчуття грудей

Ультрам’яка соска для імітації відчуття грудей

Соска має надзвичайно м’яку текстуру, створену для імітації відчуття грудей.

Гнучка спіральна конструкція зі зручними пелюстками

Гнучка спіральна конструкція зі зручними пелюстками

Гнучка спіральна конструкція з нашими унікальними зручними пелюстками для створення гнучкої соски, що забезпечує більш природне годування без злипання соски.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.7

з 5

60

Відгуки

94%

рекомендують цей виріб

05/12/2021

Україна

Україна

Хорошие соски

Хорошие соски, нам отлично подошли, уже второго ребёнка с их помощью выкармливаю

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF043/27 Соска Natural

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF043/27 Соска Natural

10/06/2021

Україна

Україна

Прекрасні соски

Якщо використовувати згідно інструкції і купувати не підробку то чудово тримаються. Єдиний мінус - нестійкі проти гострих дитячих зубів )))))

Плюси

Підходять і для суміші і для рідкої каші, тут вже яким боком повернеш.

Цей відгук про SCF045/27 Соска Natural

Цей відгук про SCF045/27 Соска Natural

07/04/2022

Polska

Polska

Świetny!

Smoczek rewelacyjny, mały chętnie pije z butelki. Kształtem przypomina pierś matki co jest dużym plusem

Плюси

Kryształ podobny do piersi

Мінуси

Brak

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF043/27 Smoczek Natural

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF043/27 Smoczek Natural

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