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Більше не доступний
1 пляшечка
260 мл
Соска з повільним потоком
від 1 міс.
Широка соска у формі груді сприяє природному захопленню, подібному до захоплення грудей, і дозволяє легко поєднувати грудне вигодовування з годуванням із пляшечки.
Соска має надзвичайно м’яку текстуру, створену для імітації відчуття грудей.
Гнучка спіральна конструкція з нашими унікальними зручними пелюстками для створення гнучкої соски, що забезпечує більш природне годування без злипання соски.
4.8
з 5
370
Відгуки
97%
рекомендують цей виріб
RozMariia
07/08/2023
Україна
пляшечка дуже зручна
Дякую, пляшечка дуже зручна, ми почали нею користуватись ще до місяця (періодично). Дитина п'є з неї без проблем. Всі складові не мають запаху, пластик якісної обробки. Нам вона подобається😊
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF070/25 Дитяча пляшечка Natural
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF070/25 Дитяча пляшечка Natural
maritime_1
14/03/2023
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
Повністю задоволена
Пляшечки Philips Avent допомагають мені в годуванні вже другої дитини) Всі пляшечки чудової якості та мають ергономічний дизайн, завдяки цьому сміливо обираю Philips Avent та раджу всім знайомим.
Плюси
Якість, дизайн, довговічність
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF070/25 Дитяча пляшечка Natural
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF070/25 Дитяча пляшечка Natural
11/11/2021
Україна
Отлично!
Бутылочка буквально выросла вместе с нами, сын потом еще долго увлекался дракончиками и всем, что с ними связано. Отличная, веселый мотив, прочная, удобная форма и благодаря сьемным соскам можно использовать и для чая и для прикорма. В целом пользовались бутылками и сосками только этого бренда, нет ни одного замечения ни по качеству ни по прочности. Бутылка прочная, со временем конечно были мелкие микроцарапинки, но не критично. Отдельно хочу отметить соску, очень удобная, продуманная форма буквально до идеала.
Плюси
Удобная, легко мыть, прочная
Мінуси
не обнаружила
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF070/24 Дитяча пляшечка Natural
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF070/24 Дитяча пляшечка Natural
На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році.
0% BPA згідно правових норм ЄС від 10/2011
Що таке кольки і як вони впливають на дітей? Причиною кольок є зокрема заковтування повітря під час годування, що створює дискомфорт у травній системі немовляти. Серед симптомів: плач і неспокій.