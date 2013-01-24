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Легка дихаюча пустушка
Заспокойте свою дитину за допомогою пустушки, яка дозволяє шкірі дихати. Пустушка Philips Avent ultra air має збільшені отвори, щоб шкіра залишалася сухою. Її легкий нагубник створено для максимального руху повітря. Доступна різних кольорів і форм. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Легка дихаюча пустушка
Заспокойте свою дитину за допомогою пустушки, яка дозволяє шкірі дихати. Пустушка Philips Avent ultra air має збільшені отвори, щоб шкіра залишалася сухою. Її легкий нагубник створено для максимального руху повітря. Доступна різних кольорів і форм. Переглянути усі переваги
Легка дихаюча пустушка
Заспокойте свою дитину за допомогою пустушки, яка дозволяє шкірі дихати. Пустушка Philips Avent ultra air має збільшені отвори, щоб шкіра залишалася сухою. Її легкий нагубник створено для максимального руху повітря. Доступна різних кольорів і форм. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Легка дихаюча пустушка
Заспокойте свою дитину за допомогою пустушки, яка дозволяє шкірі дихати. Пустушка Philips Avent ultra air має збільшені отвори, щоб шкіра залишалася сухою. Її легкий нагубник створено для максимального руху повітря. Доступна різних кольорів і форм. Переглянути усі переваги
Пустушка ultra air
Ціна магазину Philips
Усього:
Надзвичайно великі отвори для повітря лагідно пропускають повітря до шкіри дитини, щоб вона залишалася м’якою і сухою.
Пустушка ultra air містить усе для почуття легкості та комфорту, зокрема ніжну соску.
Ми запитали мам, як їхні діти реагують на наші текстуровані силіконові соски, і приблизно 98% із них сказали, що їхні діти приймають пустушки Philips Avent ultra soft та ultra air.
Піклуйтеся про розвиток ротової порожнини вашого малюка завдяки симетричній сосці, що враховує природну форму його піднебіння, зубів та ясен.
Дорожній контейнер ultra air може виконувати функції стерилізатора, тому все, що потрібно зробити, – додати трохи води і покласти його у мікрохвильову піч. Потім будьте спокійні, адже пустушка чиста і готова до використання.
У комплекті:
Аксесуари в комплекті
Гігієна
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