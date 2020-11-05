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Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
Для заспокоєння
0–6 міс.
Ортодонтична та без вмісту BPA
2 шт. в упаковці
Немовлята знають, що їм подобається! Ми запитали мам, як їхні діти реагують на соски Philips Avent, і 9 із 10 дітей приймають наші пустушки.*
Наша розбірна силіконова соска має симетричну форму, яка дбає про піднебіння, зуби та ясна малюка, коли вони ростуть.
Ви можете бути впевнені, що комфорт Вашого малюка в надійних руках. Цю пустушку було виготовлено на відзначеному нагородами виробництві у Великобританії.*
4.9
з 5
126
Відгуки
98%
рекомендують цей виріб
BruV
05/11/2020
Україна
Чудова пустушка)
Нам дуже подобається, класний дизайн і пустушка якісна , ми вже 3 місяці і іншої не треба, але надпис трішки обліз
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF172/50 Пустушка Classic
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF172/50 Пустушка Classic
alena1996
21/10/2020
Україна
Наша палочка виручалочка!
Дуже нам допомогла в період коліків. Купили пустушку цієї фірми навіть не задумуючись. Так як знаємо що продукція якісна і маємо не один продукт вашого виробництва.Подобається,що є ковпачок. Якісний силікон.
Плюси
Тільки ЗА!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF169/36 Пустушка Classic
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF169/36 Пустушка Classic
Ольга М.
30/09/2020
Україна
Отличные пустушки
Самые красивые и самые любимые, купила уже штук 20 это точно, ребёнок их сгрызает))) но все же они достаточно прочные, никогда не переживаю что что то отломается или оторвётся, имеют отличную форму, ребёнок другие брать не хочет, только эти, они самые удобные. Большое спасибо за очередной прекрасный продукт
Плюси
Все за
Мінуси
Нет
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF169/35 Пустушка Classic
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF169/35 Пустушка Classic
На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році.
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Виробник року 2014