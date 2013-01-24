Спеціальна форма для легшого годування без проливання
Неглибокі ложки Philips Avent SCF175/11 спеціально розроблено для маленьких ротиків і ніжних ясен. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Спеціальна форма для легшого годування без проливання
Неглибокі ложки Philips Avent SCF175/11 спеціально розроблено для маленьких ротиків і ніжних ясен. Переглянути усі переваги
Спеціальна форма для легшого годування без проливання
Неглибокі ложки Philips Avent SCF175/11 спеціально розроблено для маленьких ротиків і ніжних ясен. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Спеціальна форма для легшого годування без проливання
Неглибокі ложки Philips Avent SCF175/11 спеціально розроблено для маленьких ротиків і ніжних ясен. Переглянути усі переваги
Спеціально розроблено для маленьких ротиків і ніжних ясен
Ложку Philips Avent спеціально виготовлено з довгою ручкою для простішого годування без розливання
Можна мити в посудомийній машині та стерилізувати
Країна виготовлення
У комплекті:
Етапи розвитку