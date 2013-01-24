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Philips Avent

Ложка для годування

SCF175/11
Avent
Загальна оцінка / 5
Avent
  • Спеціальна форма для легшого годування без проливання Спеціальна форма для легшого годування без проливання Спеціальна форма для легшого годування без проливання
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    Philips Avent Ложка для годування

    SCF175/11
    Загальна оцінка / 5

    Спеціальна форма для легшого годування без проливання

    Неглибокі ложки Philips Avent SCF175/11 спеціально розроблено для маленьких ротиків і ніжних ясен. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Philips Avent Ложка для годування

    Спеціальна форма для легшого годування без проливання

    Неглибокі ложки Philips Avent SCF175/11 спеціально розроблено для маленьких ротиків і ніжних ясен. Переглянути усі переваги

    Спеціальна форма для легшого годування без проливання

    Неглибокі ложки Philips Avent SCF175/11 спеціально розроблено для маленьких ротиків і ніжних ясен. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Philips Avent Ложка для годування

    Спеціальна форма для легшого годування без проливання

    Неглибокі ложки Philips Avent SCF175/11 спеціально розроблено для маленьких ротиків і ніжних ясен. Переглянути усі переваги

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      Довга ручка – легко тримати, використовувати та мити

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      Ложку Philips Avent спеціально виготовлено з довгою ручкою для простішого годування без розливання

      Ложками можуть користуватися діти від 6 місяців

      Ложками можуть користуватися діти від 6 місяців

      Можна мити в посудомийній машині та стерилізувати

      Технічні характеристики

      • Країна виготовлення

        Англія
        Так

      • У комплекті:

        Ложка для годування
        2  шт.

      • Етапи розвитку

        Етапи
        • від 6 місяців
        • 6–12 місяців

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