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Більше не доступний
З кільцем, яке світиться у темряві
0–6 міс.
Ортодонтична та без вмісту BPA
2 шт. в упаковці
Ми знаємо, що повернення до сну Вашого малюка є важливим. Наше унікальне кільце, яке світиться у темряві, допоможе знайти пустушку без потреби вмикати світло.*
Немовлята знають, що їм подобається! Ми запитали мам, як їхні діти реагують на соски Philips Avent, і 9 із 10 дітей приймають наші пустушки.*
Наша розбірна силіконова соска має симетричну форму, яка дбає про піднебіння, зуби та ясна малюка, коли вони ростуть.
4.1
з 5
8
Відгуки
88%
рекомендують цей виріб
Salii
28/07/2020
Україна
наши первые пустышки
Это наши первые и самые любимые пустышки, ребенок все ещё с удовольствием берет (хотя нам уже больше 6 месяцев...и есть другие соответсвующие возрасту) Очень удобно, что есть индивидуальные колпачки. В темноте светятся, но не долго.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF176/18 Нічна пустушка
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF176/18 Нічна пустушка
Ivi502
03/04/2019
Україна
Чудові пустушки
Тільки позитивні враження від використання. Міцний і безпечний силікон з якого виготовлена сама соска. Вона не розтягувалася, не деформувалась при використанні. Коли у дитини з'явилися зубки, то при всіх намаганнях їй не вдалось прокусити соску. Звичайно величезний плюс - це кільце, яке вночі світиться. Дуже виручало нас під час нічного сну. Коли дитині випадала пустушка - не потрібно було включати світло чи перевертати усе ліжечко у її пошуках, адже завдяки кільцю , яке світиться - її було видно.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF176/18 Нічна пустушка
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF176/18 Нічна пустушка
Zebra27hhhhhh
15/11/2020
Magyarország
A babám imádja, igazi játszócumi
Kisbabám nagyon szereti, imádja forgatni a kis kezében. Annak ellenére, hogy nem egy kimondottan nagy cumis, imád játszani vele. Külön élvezi, hogy van rajta az a kis lifegő fogantyú, ami a mai cumikon már egyáltalán nincs. Hol kiveszi a szájából, hol visszateszi. Nagyon-nagyon könnyű, úhogy az sem baj, ha néha a kis pofikájára ejti. Nekünk bevált.
Плюси
Forma
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF176/18 Éjszakai játszócumi
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF176/18 Éjszakai játszócumi
На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році.
Щоб кільце світилося у темряві, потримайте його на світлі перед використанням.
Онлайн-тестування за участі 100 мам у Великобританії, 2012 рік
Бренд пустушок №1 у цілому світі
З міркувань гігієни заміняйте пустушки кожні 4 тижні
Наша лінійка виробів супроводжує мам і дітей на кожному етапі розвитку дитини
Виробник року 2014