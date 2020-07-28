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  • Зручне рішення для заспокоєння під час сну
  • Зручне рішення для заспокоєння під час сну
  • Зручне рішення для заспокоєння під час сну
  • Зручне рішення для заспокоєння під час сну
  • Зручне рішення для заспокоєння під час сну

Більше не доступний

Philips AventНічна пустушка

SCF176/18

4.1
| (8) Відгуки | 88% рекомендують цей виріб
Зручне рішення для заспокоєння під час сну
Заспокойте дитину під час сну за допомогою нічної пустушки Classic Philips Avent: завдяки кільцю, яке світиться у темряві, її легше знайти вночі. Під час сну наша ортодонтична та розбірна соска прозорої пустушки сприяє природному розвитку ротової порожнини дитини.
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Рекомендація мам номер один у світі1

Кільце, яке світиться у темряві

Зручне рішення для заспокоєння під час сну

  • З кільцем, яке світиться у темряві

  • 0–6 міс.

  • Ортодонтична та без вмісту BPA

  • 2 шт. в упаковці

Знайти вночі кільце, яке світиться, набагато простіше

Знайти вночі кільце, яке світиться, набагато простіше

Ми знаємо, що повернення до сну Вашого малюка є важливим. Наше унікальне кільце, яке світиться у темряві, допоможе знайти пустушку без потреби вмикати світло.*

9 із 10 немовлят приймають наші пустушки*

9 із 10 немовлят приймають наші пустушки*

Немовлята знають, що їм подобається! Ми запитали мам, як їхні діти реагують на соски Philips Avent, і 9 із 10 дітей приймають наші пустушки.*

Створено для природного розвитку ротової порожнини

Створено для природного розвитку ротової порожнини

Наша розбірна силіконова соска має симетричну форму, яка дбає про піднебіння, зуби та ясна малюка, коли вони ростуть.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.1

з 5

8

Відгуки

88%

рекомендують цей виріб

3
2

28/07/2020

Україна

Україна

наши первые пустышки

Это наши первые и самые любимые пустышки, ребенок все ещё с удовольствием берет (хотя нам уже больше 6 месяцев...и есть другие соответсвующие возрасту) Очень удобно, что есть индивидуальные колпачки. В темноте светятся, но не долго.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF176/18 Нічна пустушка

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF176/18 Нічна пустушка

03/04/2019

Україна

Україна

Чудові пустушки

Тільки позитивні враження від використання. Міцний і безпечний силікон з якого виготовлена сама соска. Вона не розтягувалася, не деформувалась при використанні. Коли у дитини з'явилися зубки, то при всіх намаганнях їй не вдалось прокусити соску. Звичайно величезний плюс - це кільце, яке вночі світиться. Дуже виручало нас під час нічного сну. Коли дитині випадала пустушка - не потрібно було включати світло чи перевертати усе ліжечко у її пошуках, адже завдяки кільцю , яке світиться - її було видно.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF176/18 Нічна пустушка

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF176/18 Нічна пустушка

15/11/2020

Magyarország

Magyarország

A babám imádja, igazi játszócumi

Kisbabám nagyon szereti, imádja forgatni a kis kezében. Annak ellenére, hogy nem egy kimondottan nagy cumis, imád játszani vele. Külön élvezi, hogy van rajta az a kis lifegő fogantyú, ami a mai cumikon már egyáltalán nincs. Hol kiveszi a szájából, hol visszateszi. Nagyon-nagyon könnyű, úhogy az sem baj, ha néha a kis pofikájára ejti. Nekünk bevált.

Плюси

Forma

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF176/18 Éjszakai játszócumi

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF176/18 Éjszakai játszócumi

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      1. На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році. 

      1. Щоб кільце світилося у темряві, потримайте його на світлі перед використанням.

      2. Онлайн-тестування за участі 100 мам у Великобританії, 2012 рік

      3. Бренд пустушок №1 у цілому світі

      4. З міркувань гігієни заміняйте пустушки кожні 4 тижні

      5. Наша лінійка виробів супроводжує мам і дітей на кожному етапі розвитку дитини

      6. Виробник року 2014