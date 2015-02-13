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Більше не доступний

Philips AventSCF176/20 Night Time Pacifiers

SCF176/20

4.6
| (5) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
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Ортодонтична, симетрична, розбірна соска

Ортодонтична, симетрична, розбірна соска

Пласкі симетричні соски Philips Avent краплеподібної форми враховують природний розвиток піднебіння, зубів та ясен малюка, навіть якщо дитина переверне пустушку в роті.

Зручні у використанні силіконові соски

Зручні у використанні силіконові соски

Силіконова соска Philips Avent не має ні смаку, ні запаху, тож малюку вона, ймовірно, сподобається. Силікон м’який, прозорий, його легко мити і він не злипається. Така соска міцна, довго прослужить, не втратить із часом форми та не змінить кольору.

Захисна кришечка із защіпкою

Захисна кришечка із защіпкою

Для забезпечення гігієнічності стерильних сосок

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Відгуки

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4.6

з 5

5

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

13/02/2015

Polska

Polska

Smoczek spełnił wszystkie nasze oczekiwania

Synek upodobał sobie tylko smoczki marki Avent inne odrzuca. Dodatkowo wersja na noc, ułatwia mi znalezienie smoka w nocy, ponieważ świeci. Bardzo fajny produkt. Szczerze polecam.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF176/21 Smoczki na noc

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF176/21 Smoczki na noc

13/02/2015

Polska

Polska

Smoczek spełnił wszystkie nasze oczekiwania

Synek upodobał sobie tylko smoczki marki Avent inne odrzuca. Dodatkowo wersja na noc, ułatwia mi znalezienie smoka w nocy, ponieważ świeci. Bardzo fajny produkt. Szczerze polecam.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF176/21 Smoczki na noc

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF176/21 Smoczki na noc

07/05/2019

România

România

Utila

Foarte utila in timpul noptii cand o pierdea. Usor de gasit pentru ca lumineaza

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF176/20 Suzete de noapte

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF176/20 Suzete de noapte

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