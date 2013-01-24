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    Philips Avent

    Паровий стерилізатор для мікрохвильової печі

    SCF281/02
    Avent
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    Avent
    • Швидкий паровий стерилізатор для мікрохвильової печі Швидкий паровий стерилізатор для мікрохвильової печі Швидкий паровий стерилізатор для мікрохвильової печі
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      Philips Avent Паровий стерилізатор для мікрохвильової печі

      SCF281/02
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Швидкий паровий стерилізатор для мікрохвильової печі

      Паровий стерилізатор для мікрохвильової печі Philips Avent – чудовий вибір для швидкої та ефективної стерилізації вдома чи в дорозі. Одночасно можна стерилізувати до 4 пляшечок або виробів Philips Avent. Усього за 2 хвилини буде знищено 99,9% мікробів. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Philips Avent Паровий стерилізатор для мікрохвильової печі

      Швидкий паровий стерилізатор для мікрохвильової печі

      Паровий стерилізатор для мікрохвильової печі Philips Avent – чудовий вибір для швидкої та ефективної стерилізації вдома чи в дорозі. Одночасно можна стерилізувати до 4 пляшечок або виробів Philips Avent. Усього за 2 хвилини буде знищено 99,9% мікробів. Переглянути усі переваги

      Швидкий паровий стерилізатор для мікрохвильової печі

      Паровий стерилізатор для мікрохвильової печі Philips Avent – чудовий вибір для швидкої та ефективної стерилізації вдома чи в дорозі. Одночасно можна стерилізувати до 4 пляшечок або виробів Philips Avent. Усього за 2 хвилини буде знищено 99,9% мікробів. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Philips Avent Паровий стерилізатор для мікрохвильової печі

      Швидкий паровий стерилізатор для мікрохвильової печі

      Паровий стерилізатор для мікрохвильової печі Philips Avent – чудовий вибір для швидкої та ефективної стерилізації вдома чи в дорозі. Одночасно можна стерилізувати до 4 пляшечок або виробів Philips Avent. Усього за 2 хвилини буде знищено 99,9% мікробів. Переглянути усі переваги

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        Паровий стерилізатор для мікрохвильової печі

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Швидкий паровий стерилізатор для мікрохвильової печі

        Для використання вдома і в дорозі

        • Вбиває 99,9% шкідливих бактерій
        • Стерилізує за 2 хвилини
        • Вміщає 4 пляшечки Philips Avent
        • Підходить для більшості МХ печей
        Мікрохвильовий паровий стерилізатор – готовність всього за 2 хвилини

        Мікрохвильовий паровий стерилізатор – готовність всього за 2 хвилини

        Паровий стерилізатор для мікрохвильової печі можна використовувати для стерилізації дитячих пляшечок та інших виробів всього за 2 хвилини; він вбиває 99,9% мікробів та бактерій. Точна тривалість циклу, звичайно, залежить від потужності мікрохвильової печі – 2 хвилини за потужності 1200–1850 Вт, 4 хвилини за потужності 850–1100 Вт, 6 хвилин за потужності 500–800 Вт.

        Вбиває 99,9% мікробів та бактерій

        Вбиває 99,9% мікробів та бактерій

        Доведено, що мікрохвильовий паровий стерилізатор вбиває 99,9% мікробів та бактерій.

        Вміст залишається стерильним до 24 годин

        Вміст залишається стерильним до 24 годин

        Якщо кришку не відкривати, вміст залишається стерильним до 24 годин.

        Стерилізує дитячі пляшечки зі стандартним і широким горлечком

        Стерилізує дитячі пляшечки зі стандартним і широким горлечком

        Стерилізатор стерилізує дитячі пляшечки зі стандартним і широким горлечком. Можна стерилізувати до 4 дитячих пляшечок Philips Avent одночасно.

        Легка конструкція для стерилізації дитячих пляшечок у дорозі

        Легка конструкція для стерилізації дитячих пляшечок у дорозі

        Завдяки легкій та компактній конструкції стерилізатор можна брати із собою у відпустку, до родичів тощо. Тепер можна завжди легко стерилізувати дитячі пляшечки та інші вироби.

        Підходить для більшості мікрохвильових печей на ринку

        Підходить для більшості мікрохвильових печей на ринку

        Паровий стерилізатор для мікрохвильової печі підходить для практично всіх мікрохвильових печей на ринку; він гарантує стерильність дитячих пляшечок та інших виробів будь-де.

        Безпечні фіксатори, які не нагріваються і тримають кришку

        Безпечні фіксатори, які не нагріваються і тримають кришку

        Паровий стерилізатор для мікрохвильової печі має безпечні фіксатори, які не нагріваються і тримають кришку. Завдяки їм стерилізатор можна безпечно виймати з мікрохвильової печі, зберігаючи дитячі пляшечки та інші вироби стерильними та запобігаючи опікам.

        Стерилізує відсмоктувачі, пустушки, столові прибори, а також дитячі пляшечки

        Стерилізатор можна використовувати для стерилізації молоковідсмоктувачів, пустушок, столових приборів та інших виробів, а також дитячих пляшечок.

        Технічні характеристики

        • Етапи розвитку

          Етап
          0–6 місяців
          Виготовлено у
          Польща
          Об’єм води
          200 мл

        • Вага та розміри

          Вага
          740  г
          Розміри
          166 (В), 280 (Ш), 280 (Д)  мм

        • У комплекті:

          Паровий стерилізатор для мікрохвильової печі
          1  шт.
          Щипці
          1  шт.

        • Технічні характеристики

          Тривалість стерилізації
          2 хв. за потужності 1200–1850 Вт, 4 хв. за потужності 850–1100 Вт, 6 хв. за потужності 500–800 Вт

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