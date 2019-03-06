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Більше не доступний
Вбиває 99,9% шкідливих бактерій
Стерилізує за 2 хвилини
Вміщає 4 пляшечки Philips Avent
Підходить для більшості МХ печей
Паровий стерилізатор для мікрохвильової печі можна використовувати для стерилізації дитячих пляшечок та інших виробів всього за 2 хвилини; він вбиває 99,9% мікробів та бактерій. Точна тривалість циклу, звичайно, залежить від потужності мікрохвильової печі – 2 хвилини за потужності 1200–1850 Вт, 4 хвилини за потужності 850–1100 Вт, 6 хвилин за потужності 500–800 Вт.
Доведено, що мікрохвильовий паровий стерилізатор вбиває 99,9% мікробів та бактерій.
Якщо кришку не відкривати, вміст залишається стерильним до 24 годин.
4.9
з 5
85
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Marlock
06/03/2019
Polska
Перевірений покупець
Idealny do Mikrofali
Pasuje idealnie do dużej mikrofalówki , pojemny, prosty, ładny, czego chcieć więcej? 5/5 dodatkowo nie ma zagrożenia że się kiedyś zepsuje :)
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF281/02 Sterylizator mikrofalowy
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF281/02 Sterylizator mikrofalowy
Krzysztof11
23/04/2017
Polska
Super urządznie
Bardzo proste urządzenie jednak w pełni spełniające swoją rolę. Łatwe w utrzymaniu czystości, zwarta konstrukcja i łatwe w użyciu. Super produkt polecam wszystkim potrzebującym mającym malucha.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF281/02 Sterylizator mikrofalowy
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF281/02 Sterylizator mikrofalowy
Anoli
15/06/2015
Polska
Pozytywna
Sterylizator sprawdza się doskonale. Łatwo a przede wszystkim bardzo szybko można wysterylizować cztery butelki.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF281/02 Sterylizator mikrofalowy
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF281/02 Sterylizator mikrofalowy
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