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  • Швидкий паровий стерилізатор для мікрохвильової печі
  • Швидкий паровий стерилізатор для мікрохвильової печі
  • Швидкий паровий стерилізатор для мікрохвильової печі
  • Швидкий паровий стерилізатор для мікрохвильової печі
  • Швидкий паровий стерилізатор для мікрохвильової печі
  • Швидкий паровий стерилізатор для мікрохвильової печі
  • Швидкий паровий стерилізатор для мікрохвильової печі
  • Швидкий паровий стерилізатор для мікрохвильової печі

Більше не доступний

Philips AventПаровий стерилізатор для мікрохвильової печі

SCF281/02

4.9
| (85) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
Швидкий паровий стерилізатор для мікрохвильової печі
Паровий стерилізатор для мікрохвильової печі Philips Avent – чудовий вибір для швидкої та ефективної стерилізації вдома чи в дорозі. Одночасно можна стерилізувати до 4 пляшечок або виробів Philips Avent. Усього за 2 хвилини буде знищено 99,9% мікробів.
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Рекомендація мам номер один у світі1

Для використання вдома і в дорозі

Швидкий паровий стерилізатор для мікрохвильової печі

  • Вбиває 99,9% шкідливих бактерій

  • Стерилізує за 2 хвилини

  • Вміщає 4 пляшечки Philips Avent

  • Підходить для більшості МХ печей

Мікрохвильовий паровий стерилізатор – готовність всього за 2 хвилини

Мікрохвильовий паровий стерилізатор – готовність всього за 2 хвилини

Паровий стерилізатор для мікрохвильової печі можна використовувати для стерилізації дитячих пляшечок та інших виробів всього за 2 хвилини; він вбиває 99,9% мікробів та бактерій. Точна тривалість циклу, звичайно, залежить від потужності мікрохвильової печі – 2 хвилини за потужності 1200–1850 Вт, 4 хвилини за потужності 850–1100 Вт, 6 хвилин за потужності 500–800 Вт.

Вбиває 99,9% мікробів та бактерій

Вбиває 99,9% мікробів та бактерій

Доведено, що мікрохвильовий паровий стерилізатор вбиває 99,9% мікробів та бактерій.

Вміст залишається стерильним до 24 годин

Вміст залишається стерильним до 24 годин

Якщо кришку не відкривати, вміст залишається стерильним до 24 годин.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.9

з 5

85

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

06/03/2019

Polska

Polska

Перевірений покупець

Idealny do Mikrofali

Pasuje idealnie do dużej mikrofalówki , pojemny, prosty, ładny, czego chcieć więcej? 5/5 dodatkowo nie ma zagrożenia że się kiedyś zepsuje :)

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF281/02 Sterylizator mikrofalowy

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF281/02 Sterylizator mikrofalowy

23/04/2017

Polska

Polska

Super urządznie

Bardzo proste urządzenie jednak w pełni spełniające swoją rolę. Łatwe w utrzymaniu czystości, zwarta konstrukcja i łatwe w użyciu. Super produkt polecam wszystkim potrzebującym mającym malucha.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF281/02 Sterylizator mikrofalowy

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF281/02 Sterylizator mikrofalowy

15/06/2015

Polska

Polska

Pozytywna

Sterylizator sprawdza się doskonale. Łatwo a przede wszystkim bardzo szybko można wysterylizować cztery butelki.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF281/02 Sterylizator mikrofalowy

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF281/02 Sterylizator mikrofalowy

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