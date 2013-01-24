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Легка дихаюча пустушка
Заспокойте свою дитину за допомогою пустушки, яка дозволяє шкірі дихати. Пустушка Philips Avent ultra air має збільшені отвори, щоб шкіра залишалася сухою. Її легкий нагубник створено для максимального руху повітря. Доступна різних кольорів і форм. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Легка дихаюча пустушка
Заспокойте свою дитину за допомогою пустушки, яка дозволяє шкірі дихати. Пустушка Philips Avent ultra air має збільшені отвори, щоб шкіра залишалася сухою. Її легкий нагубник створено для максимального руху повітря. Доступна різних кольорів і форм. Переглянути усі переваги
Легка дихаюча пустушка
Заспокойте свою дитину за допомогою пустушки, яка дозволяє шкірі дихати. Пустушка Philips Avent ultra air має збільшені отвори, щоб шкіра залишалася сухою. Її легкий нагубник створено для максимального руху повітря. Доступна різних кольорів і форм. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Легка дихаюча пустушка
Заспокойте свою дитину за допомогою пустушки, яка дозволяє шкірі дихати. Пустушка Philips Avent ultra air має збільшені отвори, щоб шкіра залишалася сухою. Її легкий нагубник створено для максимального руху повітря. Доступна різних кольорів і форм. Переглянути усі переваги
Пустушка ultra air
Ціна магазину Philips
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Пустушку ultra air створено для максимального потоку повітря, щоб чутлива шкіра малюка дихала.
Завдяки дихаючій конструкції цієї пустушки з максимальним потоком повітря чутлива шкіра вашого малюка залишається сухішою під час смоктання.
Нагубник ultra air легкий і має заокруглені краї для комфорту вашого малюка.
Немовлята знають, що їм подобається! Ми запитали мам, як їхні діти реагують на наші текстуровані силіконові соски, і приблизно 98% із них сказали, що їхні діти приймають пустушки Philips Avent ultra soft та ultra air.
Ця шовковиста, текстурована силіконова соска заспокоїть вашу дитину.
Наша розбірна силіконова соска має симетричну форму, яка дбає про піднебіння, зуби та ясна малюка, коли вони ростуть.
Дорожній контейнер ultra air може виконувати функції стерилізатора, тому все, що потрібно зробити, – додати трохи води і покласти його у мікрохвильову піч. Потім будьте спокійні, адже пустушка чиста і готова до використання.
У комплекті:
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