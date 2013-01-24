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Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*
Нашу надійну лінійку Classic було вдосконалено для ще приємнішого годування. Тепер клінічно підтверджену антиколікову систему вбудовано в соску, завдяки чому пляшечку надзвичайно легко мити та збирати. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*
Нашу надійну лінійку Classic було вдосконалено для ще приємнішого годування. Тепер клінічно підтверджену антиколікову систему вбудовано в соску, завдяки чому пляшечку надзвичайно легко мити та збирати. Переглянути усі переваги
Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*
Нашу надійну лінійку Classic було вдосконалено для ще приємнішого годування. Тепер клінічно підтверджену антиколікову систему вбудовано в соску, завдяки чому пляшечку надзвичайно легко мити та збирати. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*
Нашу надійну лінійку Classic було вдосконалено для ще приємнішого годування. Тепер клінічно підтверджену антиколікову систему вбудовано в соску, завдяки чому пляшечку надзвичайно легко мити та збирати. Переглянути усі переваги
На відміну від інших пляшечок, тепер клінічно схвалену антиколікову систему вбудовано в соску, що полегшує збирання пляшечки належним чином. Коли дитина їсть, унікальний клапан на сосці відкривається, завдяки чому повітря потрапляє у пляшечку, а не в животик дитини.
Сон та харчування є важливими для здоров’я та благополуччя дитини. Було проведено клінічне тестування з випадковою вибіркою, щоб дізнатися, чи дизайн пляшечки немовляти впливає на "поведінку дитини". Було виявлено, що дитяча пляшечка Philips Avent Classic значно скорочує період неспокою – приблизно на 28 хвилин на день порівняно з іншою пляшечкою (46 хв. проти 74 хв., p=0,05). Це було особливо очевидно впродовж ночі.*
Наша пляшечка має широке горлечко, згладжені кути та складається лише з 4 частин, тому її можна легко та швидко ретельно помити. Будьте спокійні, адже ваша пляшечка справді чиста миттєво.
Нова пляшечка Classic+ складається лише з 4 частин для швидкого та простого збирання.
Завдяки унікальній формі пляшечку для годування легко тримати та брати з будь-якого боку для максимальної зручності навіть для тендітних дитячих ручок.
Пляшечка Philips Avent Classic+ сумісна з більшістю лінійки Philips Avent. Радимо використовувати пляшечку Classic+ лише із сосками Classic+.
Лінійка Philips Avent Classic+ пропонує різні рівні інтенсивності потоку рідини соски відповідно до розвитку дитини. Пам’ятайте, що значення віку приблизні, оскільки діти розвиваються по-різному. Усі соски доступні в подвійних упаковках: для новонароджених, з повільним, помірним, швидким та перемінним потоком.
Нова пляшечка Classic+ не протікає під час годування для справді приємного годування.
Згідно з Директивою ЄС (2011/8/EU) пляшечку для годування Philips Avent Classic+ виготовлено з матеріалу без вмісту BPA (поліпропілен).
Пляшечка
Конструкція
У комплекті:
Простота у користуванні
Функції
SCF145/06
SCF636/27
SCF635/27
SCF634/27
SCF633/27
SCF632/27