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    Philips Avent

    Дитяча пляшечка Classic+

    SCF573/14
    Avent
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    Avent
    • Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту* Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту* Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*
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      Philips Avent Дитяча пляшечка Classic+

      SCF573/14
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*

      Нашу надійну лінійку Classic було вдосконалено для ще приємнішого годування. Тепер клінічно підтверджену антиколікову систему вбудовано в соску, завдяки чому пляшечку надзвичайно легко мити та збирати. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Philips Avent Дитяча пляшечка Classic+

      Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*

      Нашу надійну лінійку Classic було вдосконалено для ще приємнішого годування. Тепер клінічно підтверджену антиколікову систему вбудовано в соску, завдяки чому пляшечку надзвичайно легко мити та збирати. Переглянути усі переваги

      Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*

      Нашу надійну лінійку Classic було вдосконалено для ще приємнішого годування. Тепер клінічно підтверджену антиколікову систему вбудовано в соску, завдяки чому пляшечку надзвичайно легко мити та збирати. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Philips Avent Дитяча пляшечка Classic+

      Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*

      Нашу надійну лінійку Classic було вдосконалено для ще приємнішого годування. Тепер клінічно підтверджену антиколікову систему вбудовано в соску, завдяки чому пляшечку надзвичайно легко мити та збирати. Переглянути усі переваги

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        Дитяча пляшечка Classic+

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*

        Легко мити для ідеальної гігієни

        • 1 пляшечка
        • 260 мл
        • Соска з повільним потоком
        • від 1 міс.
        Підтверджено, що антиколькова система зменшує кольки*

        Підтверджено, що антиколькова система зменшує кольки*

        На відміну від інших пляшечок, тепер клінічно схвалену антиколікову систему вбудовано в соску, що полегшує збирання пляшечки належним чином. Коли дитина їсть, унікальний клапан на сосці відкривається, завдяки чому повітря потрапляє у пляшечку, а не в животик дитини.

        Дитина стає спокійнішою, особливо вночі

        Дитина стає спокійнішою, особливо вночі

        Сон та харчування є важливими для здоров’я та благополуччя дитини. Було проведено клінічне тестування з випадковою вибіркою, щоб дізнатися, чи дизайн пляшечки немовляти впливає на "поведінку дитини". Було виявлено, що дитяча пляшечка Philips Avent Classic значно скорочує період неспокою – приблизно на 28 хвилин на день порівняно з іншою пляшечкою (46 хв. проти 74 хв., p=0,05). Це було особливо очевидно впродовж ночі.*

        Широке горлечко та лише кілька частин для легкого чищення

        Широке горлечко та лише кілька частин для легкого чищення

        Наша пляшечка має широке горлечко, згладжені кути та складається лише з 4 частин, тому її можна легко та швидко ретельно помити. Будьте спокійні, адже ваша пляшечка справді чиста миттєво.

        Кілька частин для швидкого та простого збирання

        Кілька частин для швидкого та простого збирання

        Нова пляшечка Classic+ складається лише з 4 частин для швидкого та простого збирання.

        Ергономічна форма, яку легко тримати

        Ергономічна форма, яку легко тримати

        Завдяки унікальній формі пляшечку для годування легко тримати та брати з будь-якого боку для максимальної зручності навіть для тендітних дитячих ручок.

        Сумісність із лінійкою продуктів Philips Avent

        Сумісність із лінійкою продуктів Philips Avent

        Пляшечка Philips Avent Classic+ сумісна з більшістю лінійки Philips Avent. Радимо використовувати пляшечку Classic+ лише із сосками Classic+.

        Доступні різні рівні інтенсивності потоку рідини соски

        Доступні різні рівні інтенсивності потоку рідини соски

        Лінійка Philips Avent Classic+ пропонує різні рівні інтенсивності потоку рідини соски відповідно до розвитку дитини. Пам’ятайте, що значення віку приблизні, оскільки діти розвиваються по-різному. Усі соски доступні в подвійних упаковках: для новонароджених, з повільним, помірним, швидким та перемінним потоком.

        Не протікає – для приємного годування

        Нова пляшечка Classic+ не протікає під час годування для справді приємного годування.

        Без вмісту BPA

        Згідно з Директивою ЄС (2011/8/EU) пляшечку для годування Philips Avent Classic+ виготовлено з матеріалу без вмісту BPA (поліпропілен).

        Технічні характеристики

        • Пляшечка

          Матеріал
          Без вмісту BPA*
          Ємність
          260 мл
          Етап
          0–12 місяців

        • Конструкція

          Дизайн пляшечки
          • Ергономічна форма
          • Широке горлечко
          Пляшечка
          • Поліпропілен
          • Без вмісту BPA*
          Соска
          • Без вмісту BPA*
          • Силікон

        • У комплекті:

          Дитяча пляшечка
          1  шт.

        • Простота у користуванні

          Простота у користуванні
          • Легко збирати
          • Легко мити
          • Легко тримати
          • Можна використовувати в мікрохвильовій печі та мити в посудомийній машині

        • Функції

          Простота у користуванні
          • легко мити та збирати
          • не протікає
          Клінічно доведено
          Клінічно схвалена антиколікова система
          Соска
          • Вигинається відповідно до ритму годування
          • Легке захоплення
          • Підтверджена антиколікова система

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              Відгуки

              бути першим, хто переглянув цей предмет

              • У малюків віком 2 тижні, яких годували з пляшечки Philips Avent, зафіксовано менше кольок, ніж у тих, яких годували зі звичайної пляшечки. Малюки віком 2 тижні, яких годували з пляшечки Philips Avent, були спокійнішими, ніж ті, яких годували з іншої пляшечки відомої марки.

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