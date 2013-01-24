Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1

Philips Avent

Дитяча чашка

SCF600/11
Avent
Загальна оцінка / 5
Avent
  • Легкий перехід від пляшечки до чашки Легкий перехід від пляшечки до чашки Легкий перехід від пляшечки до чашки
    -{discount-value}

    Philips Avent Дитяча чашка

    SCF600/11
    Загальна оцінка / 5

    Легкий перехід від пляшечки до чашки

    Чашка Philips Avent Magic без вмісту BPA має неперевершений захист від проливання, навіть якщо нею трусити, підкидати чи залишити лежати на боці; і з неї легко пити. Носик із клапаном також підходить для пляшечок для годування, тому також захищає їх від проливання. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Philips Avent Дитяча чашка

    Легкий перехід від пляшечки до чашки

    Чашка Philips Avent Magic без вмісту BPA має неперевершений захист від проливання, навіть якщо нею трусити, підкидати чи залишити лежати на боці; і з неї легко пити. Носик із клапаном також підходить для пляшечок для годування, тому також захищає їх від проливання. Переглянути усі переваги

    Легкий перехід від пляшечки до чашки

    Чашка Philips Avent Magic без вмісту BPA має неперевершений захист від проливання, навіть якщо нею трусити, підкидати чи залишити лежати на боці; і з неї легко пити. Носик із клапаном також підходить для пляшечок для годування, тому також захищає їх від проливання. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Philips Avent Дитяча чашка

    Легкий перехід від пляшечки до чашки

    Чашка Philips Avent Magic без вмісту BPA має неперевершений захист від проливання, навіть якщо нею трусити, підкидати чи залишити лежати на боці; і з неї легко пити. Носик із клапаном також підходить для пляшечок для годування, тому також захищає їх від проливання. Переглянути усі переваги

    Подібні вироби

    See all spout-cups

      Легкий перехід від пляшечки до чашки

      Легко пити без проливання

      • 200 мл
      • від 6 місяців, м’який носик
      Кришка із защіпкою зберігає носик чистим

      Кришка із защіпкою зберігає носик чистим

      Кришка із защіпкою зберігає носик чистим та захищає від розливання в дорозі

      М’який носик із запатентованим клапаном, який захищає від проливання

      М’який носик із запатентованим клапаном, який захищає від проливання

      Запатентований клапан чашки з носиком Philips Avent регулює потік рідини та захищає від проливання навіть у випадку перекидання догори дном чи на бік.

      М’який і гнучкий носик для легкого першого пиття

      М’який і гнучкий носик для легкого першого пиття

      М’який гнучкий носик ідеально підходить для переходу від грудного годування чи пляшечки до чашки

      Шкала вимірювання на чашці

      Шкала вимірювання на чашці

      Шкала вимірювання на чашці для легкого приготування напою для дитини

      Абсолютна взаємозамінність з усією лінійкою виробів Philips Avent

      Абсолютна взаємозамінність з усією лінійкою виробів Philips Avent

      Чашки, носики та ручки можна використовувати з усіма виробами лінійки Philips Avent, встановлювати безпосередньо на молоковідсмоктувачі чи використовувати соску замість носика під час годування. М’який носик та ручки також можна встановлювати на пляшечку для годування, що дасть змогу спростити перехід від пляшечки до чашки.

      Чашка постачається із кількома частинами для легкого чищення і збирання

      Чашка постачається із кількома частинами для легкого чищення і збирання

      Чашку можна стерилізувати повністю

      Чашку можна стерилізувати повністю

      Усі частини можна мити в посудомийній машині

      Усі частини можна мити в посудомийній машині

      Технічні характеристики

      • Країна виготовлення

        Англія
        Так

      • У комплекті:

        М’який носик
        1  шт.
        Чашка Magic (200 мл)
        1  шт.

      • Етапи розвитку

        Етапи
        6–12 місяців

      Отримати підтримку для цього виробу

      Перейти до Центру обслуговування клієнтів

      Рекомендовані вироби

        Вироби, які Ви нещодавно переглядали

          Відгуки

          бути першим, хто переглянув цей предмет

          Підписуйтесь на новини  та отримуйте 10% знижки на продукцію Philips

          Підписатись