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    Philips Avent

    Соска

    SCF968/23
    Avent
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    Avent
    • М’яка соска з ребристою поверхнею для легкого захоплення М’яка соска з ребристою поверхнею для легкого захоплення М’яка соска з ребристою поверхнею для легкого захоплення
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      Philips Avent Соска

      SCF968/23
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      М’яка соска з ребристою поверхнею для легкого захоплення

      Соска Philips Avent Essential допомагає зробити годування з пляшечки більш природним для Вашої дитини і для Вас. М’який ребристий дизайн соски дає змогу дитині легко захопити її. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Philips Avent Соска

      М’яка соска з ребристою поверхнею для легкого захоплення

      Соска Philips Avent Essential допомагає зробити годування з пляшечки більш природним для Вашої дитини і для Вас. М’який ребристий дизайн соски дає змогу дитині легко захопити її. Переглянути усі переваги

      М’яка соска з ребристою поверхнею для легкого захоплення

      Соска Philips Avent Essential допомагає зробити годування з пляшечки більш природним для Вашої дитини і для Вас. М’який ребристий дизайн соски дає змогу дитині легко захопити її. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Philips Avent Соска

      М’яка соска з ребристою поверхнею для легкого захоплення

      Соска Philips Avent Essential допомагає зробити годування з пляшечки більш природним для Вашої дитини і для Вас. М’який ребристий дизайн соски дає змогу дитині легко захопити її. Переглянути усі переваги

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        Соска

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        М’яка соска з ребристою поверхнею для легкого захоплення

        • Стандартний
        • Швидкий потік
        • від 6 міс.
        Легке та зручне годування

        Легке та зручне годування

        М’який та ребристий дизайн соски допомагає дитині легко її захопити та зручно їсти без жодних проблем.

        Повітря потрапляє у пляшечку, а не до живота дитини

        Повітря потрапляє у пляшечку, а не до живота дитини

        Антиколіковий клапан вигинається, дозволяючи повітрю потрапити в пляшечку й запобігаючи утворенню газиків у животику дитини.

        Безпечне зберігання і транспортування без протікання

        Безпечне зберігання і транспортування без протікання

        Пляшечка не протікає під час годування дитини, а ковпачок закриває соску для безпечного зберігання і транспортування без протікання.

        Цю пляшечку виготовлено з поліпропілену – матеріалу без вмісту BPA.

        Цю пляшечку виготовлено з поліпропілену – матеріалу без вмісту BPA.

        Технічні характеристики

        • Етапи розвитку

          Етап
          0–6 місяців
          М’яка соска з середнім потоком
          2  шт.

        • Конструкція

          Дизайн пляшечки
          Стандартне горлечко
          Соска
          • Без вмісту BPA*
          • Силікон

        • Соска

          Швидкість потоку
          Середній потік
          Місяці
          від 3 міс.

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            • 0% BPA згідно правових норм ЄС від 10/2011

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