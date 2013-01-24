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Батьківський блок можна заряджати
Насолоджуйтеся повною свободою у будинку та біля нього. Батьківський блок із акумуляторним живленням пропонує до 12 годин бездротового контролю в радіусі до 200 м. Із цифровим підтвердженням сигналу.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Батьківський блок можна заряджати
Насолоджуйтеся повною свободою у будинку та біля нього. Батьківський блок із акумуляторним живленням пропонує до 12 годин бездротового контролю в радіусі до 200 м. Із цифровим підтвердженням сигналу.
Батьківський блок можна заряджати
Насолоджуйтеся повною свободою у будинку та біля нього. Батьківський блок із акумуляторним живленням пропонує до 12 годин бездротового контролю в радіусі до 200 м. Із цифровим підтвердженням сигналу.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Батьківський блок можна заряджати
Насолоджуйтеся повною свободою у будинку та біля нього. Батьківський блок із акумуляторним живленням пропонує до 12 годин бездротового контролю в радіусі до 200 м. Із цифровим підтвердженням сигналу.
Аналогова система контролю за дитиною
Ціна магазину Philips
Усього:
Вказує на постійний зв’язок між дитячим та батьківським блоком за допомогою візуальних та звукових індикаторів зв’язку.
М’яке світло заспокоїть дитину, що прокинулася
Дозволяє налаштувати гучність батьківського блока відповідно до будь-якої ситуації.
Мінімум перешкод від інших систем контролю.
Гарантує надійний прийом сигналу у будинку та біля нього.
Сигналізує про шум у дитячій кімнаті за допомогою світлової індикації, навіть коли звук вимкнено.
Бездротовий контроль усюди з можливістю заряджання.
Регулюйте чутливість дитячого блока для будь-якої ситуації.
Засвічується, коли батарею необхідно зарядити або замінити.
Потужність
Тюнер/Прийом/Передача
Аксесуари
Зручність