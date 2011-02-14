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    Цифрова телеантена

    SDV5100/12
    • Насолода під якісного цифрового сигналу Насолода під якісного цифрового сигналу Насолода під якісного цифрового сигналу
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      Цифрова телеантена

      SDV5100/12

      Насолода під якісного цифрового сигналу

      Ця одноплощинна компактна антена призначена для роботи з телевізором безпосередньо або через приставку. Вона приймає і підсилює сигнали для створення кристально чистого зображення. Переглянути усі переваги

      Цифрова телеантена

      Насолода під якісного цифрового сигналу

      Ця одноплощинна компактна антена призначена для роботи з телевізором безпосередньо або через приставку. Вона приймає і підсилює сигнали для створення кристально чистого зображення. Переглянути усі переваги

      Насолода під якісного цифрового сигналу

      Ця одноплощинна компактна антена призначена для роботи з телевізором безпосередньо або через приставку. Вона приймає і підсилює сигнали для створення кристально чистого зображення. Переглянути усі переваги

      Цифрова телеантена

      Насолода під якісного цифрового сигналу

      Ця одноплощинна компактна антена призначена для роботи з телевізором безпосередньо або через приставку. Вона приймає і підсилює сигнали для створення кристально чистого зображення. Переглянути усі переваги

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        Цифрова телеантена

        Цифрова телеантена

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        Насолода під якісного цифрового сигналу

        Внутрішня підсилювальна антена

        • Кімнатна, з підсиленням
        • HDTV/ДМХ/УКХ

        З технологією активного підсилення сигналу

        Технологія активного підсилення сигналу для забезпечення високоякісного зображення та звуку.

        Удосконалений фільтр 4G запобігає перешкодам, які створюють мобільні телефони.

        Удосконалений фільтр 4G запобігає перешкодам, які створюють мобільні телефони.

        Відповідає Директиві ЄС щодо радіообладнання (RED)

        Відповідає Директиві ЄС щодо радіообладнання (RED)

        Підсилення сигналу для покращення діапазону прийому

        Підсилення сигналу – приймайте та підсилюйте слабкі сигнали, щоб покращити діапазон прийому й забезпечити кристально чисте зображення

        Гнучке положення нахилу на 90 градусів для оптимального прийому

        Гнучке положення нахилу на 90 градусів для оптимального прийому

        Фільтр пониження шумів проти втрати сигналу

        Фільтр 4G і зменшення шуму – для запобігання перешкодам від мобільних телефонів і втраті сигналу.

        Компактний дизайн

        Компактний дизайн цієї антени легко впишеться в домашній інтер’єр.

        Технічні характеристики

        • Тюнер/Прийом/Передача

          Вихід антени
          75 Ом, коаксіальний (IEC75)
          Діапазони тюнера
          • UHF
          • VHF
          • HDTV
          Довжина кабелю антени
          150  см

        • Зовнішня коробка

          Довжина
          32.2  см
          Кількість споживчих комплектів
          6
          Ширина
          21.5  см
          Вага брутто
          2.51  кг
          Висота
          30.2  см
          Код GTIN
          1 87 12581 56415 2
          Вага нетто
          1.26  кг
          Вага тари
          1.25  кг

        • Потужність

          Світлодіодний індикатор живлення
          Екологічність
          Адаптер джерела живлення
          Входить в комплект

        • Розміри упаковки

          Висота
          30.9  см
          Тип упаковки
          Картон
          Тип розміщення на полиці
          Обидва
          Ширина
          10.18  см
          Глибина
          10.3  см
          Кількість виробів
          1
          Код EAN
          87 12581 56415 5
          Вага брутто
          0.369  кг
          Вага нетто
          0.21  кг
          Вага тари
          0.159  кг

        • Розміри виробу

          Висота
          23.83  см
          Ширина
          6  см
          Глибина
          7.54  см
          Вага
          0.142  кг

        • Аксесуари

          Посібник користувача
          Входить в комплект

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