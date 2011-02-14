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Насолода під якісного цифрового сигналу
Ця одноплощинна компактна антена призначена для роботи з телевізором безпосередньо або через приставку. Вона приймає і підсилює сигнали для створення кристально чистого зображення. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Насолода під якісного цифрового сигналу
Ця одноплощинна компактна антена призначена для роботи з телевізором безпосередньо або через приставку. Вона приймає і підсилює сигнали для створення кристально чистого зображення. Переглянути усі переваги
Насолода під якісного цифрового сигналу
Ця одноплощинна компактна антена призначена для роботи з телевізором безпосередньо або через приставку. Вона приймає і підсилює сигнали для створення кристально чистого зображення. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Насолода під якісного цифрового сигналу
Ця одноплощинна компактна антена призначена для роботи з телевізором безпосередньо або через приставку. Вона приймає і підсилює сигнали для створення кристально чистого зображення. Переглянути усі переваги
Цифрова телеантена
Усього:
recurring payment
Технологія активного підсилення сигналу для забезпечення високоякісного зображення та звуку.
Удосконалений фільтр 4G запобігає перешкодам, які створюють мобільні телефони.
Відповідає Директиві ЄС щодо радіообладнання (RED)
Підсилення сигналу – приймайте та підсилюйте слабкі сигнали, щоб покращити діапазон прийому й забезпечити кристально чисте зображення
Гнучке положення нахилу на 90 градусів для оптимального прийому
Фільтр 4G і зменшення шуму – для запобігання перешкодам від мобільних телефонів і втраті сигналу.
Компактний дизайн цієї антени легко впишеться в домашній інтер’єр.
Тюнер/Прийом/Передача
Зовнішня коробка
Потужність
Розміри упаковки
Розміри виробу
Аксесуари
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