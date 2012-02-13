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    Цифрова телеантена

    SDV6222/12
    • Бездоганне цифрове зображення та звук Бездоганне цифрове зображення та звук Бездоганне цифрове зображення та звук
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      Цифрова телеантена

      SDV6222/12

      Бездоганне цифрове зображення та звук

      Цю підсилену антену з дуже ефективним фільтром шумів і вдосконаленим GSM-фільтром було створено для забезпечення покращеного прийому сигналу станцій цифрового. Її компактний і витончений дизайн легко впишеться у ваш інтер’єр Переглянути усі переваги

      Цифрова телеантена

      Бездоганне цифрове зображення та звук

      Цю підсилену антену з дуже ефективним фільтром шумів і вдосконаленим GSM-фільтром було створено для забезпечення покращеного прийому сигналу станцій цифрового. Її компактний і витончений дизайн легко впишеться у ваш інтер’єр Переглянути усі переваги

      Бездоганне цифрове зображення та звук

      Цю підсилену антену з дуже ефективним фільтром шумів і вдосконаленим GSM-фільтром було створено для забезпечення покращеного прийому сигналу станцій цифрового. Її компактний і витончений дизайн легко впишеться у ваш інтер’єр Переглянути усі переваги

      Цифрова телеантена

      Бездоганне цифрове зображення та звук

      Цю підсилену антену з дуже ефективним фільтром шумів і вдосконаленим GSM-фільтром було створено для забезпечення покращеного прийому сигналу станцій цифрового. Її компактний і витончений дизайн легко впишеться у ваш інтер’єр Переглянути усі переваги

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        Цифрова телеантена

        Цифрова телеантена

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        Бездоганне цифрове зображення та звук

        Підсилена антена 48 дБ

        • Кімнатна
        • Підсилена, 48 дБ
        • HDTV/UHF/VHF/FM

        Покращення сигналу завдяки підсиленню 48 дБ

        Підсилення до 48 дБ покращує слабкі сигнали, розширюючи діапазон прийому й дозволяючи отримувати більше сигналів на більшій відстані.

        Регулювання підсилення та світлодіодний індикатор живлення

        Дозволяє легко покращити діапазон прийому

        Компактний дизайн

        Компактний дизайн цієї антени легко впишеться в домашній інтер’єр.

        Фільтр пониження шумів проти втрати сигналу

        Фільтр пониження шумів для захисту від втрати сигналу

        Регульовані VHF-диполі для легкого налаштування

        Радіус 180° із можливістю повороту на 90° дозволяє легко налаштувати елемент VHF для максимального сигналу

        Перемикач увімкнення/вимкнення та 3-ступеневе регулювання підсилення для простоти використання

        3-ступеневе регулювання підсилення пропонує 3 рівні підсилення для легкого налаштування та покращеного діапазону прийому.

        Технічні характеристики

        • Тюнер/Прийом/Передача

          Вихід антени
          75 Ом, коаксіальний (IEC75)
          Підсилення (антена + підсилювач)
          48  дБ
          Діапазони тюнера
          • UHF
          • VHF
          • FM
          Довжина кабелю антени
          180  см

        • Зовнішня коробка

          Довжина
          46  см
          Кількість споживчих комплектів
          4
          Ширина
          30.5  см
          Вага брутто
          3.92  кг
          Висота
          20.5  см
          Код GTIN
          1 87 12581 62228 9
          Вага нетто
          2.24  кг
          Вага тари
          1.68  кг

        • Потужність

          Світлодіодний індикатор живлення
          Екологічність
          Адаптер джерела живлення
          Входить в комплект

        • Розміри упаковки

          Висота
          30.8  см
          Тип упаковки
          Картон
          Тип розміщення на полиці
          Підвішування
          Ширина
          11.1  см
          Глибина
          18.3  см
          Кількість виробів
          1
          Код EAN
          87 12581 62228 2
          Вага брутто
          0.88  кг
          Вага нетто
          0.56  кг
          Вага тари
          0.32  кг

        • Розміри виробу

          Висота
          30.8  см
          Ширина
          18.3  см
          Глибина
          30.8  см
          Вага
          0.56  кг

        • Аксесуари

          Посібник користувача
          Входить в комплект

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