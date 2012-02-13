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Бездоганне цифрове зображення та звук
Цю підсилену антену з дуже ефективним фільтром шумів і вдосконаленим GSM-фільтром було створено для забезпечення покращеного прийому сигналу станцій цифрового. Її компактний і витончений дизайн легко впишеться у ваш інтер’єр Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Бездоганне цифрове зображення та звук
Цю підсилену антену з дуже ефективним фільтром шумів і вдосконаленим GSM-фільтром було створено для забезпечення покращеного прийому сигналу станцій цифрового. Її компактний і витончений дизайн легко впишеться у ваш інтер’єр Переглянути усі переваги
Бездоганне цифрове зображення та звук
Цю підсилену антену з дуже ефективним фільтром шумів і вдосконаленим GSM-фільтром було створено для забезпечення покращеного прийому сигналу станцій цифрового. Її компактний і витончений дизайн легко впишеться у ваш інтер’єр Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Бездоганне цифрове зображення та звук
Цю підсилену антену з дуже ефективним фільтром шумів і вдосконаленим GSM-фільтром було створено для забезпечення покращеного прийому сигналу станцій цифрового. Її компактний і витончений дизайн легко впишеться у ваш інтер’єр Переглянути усі переваги
Цифрова телеантена
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Підсилення до 48 дБ покращує слабкі сигнали, розширюючи діапазон прийому й дозволяючи отримувати більше сигналів на більшій відстані.
Дозволяє легко покращити діапазон прийому
Компактний дизайн цієї антени легко впишеться в домашній інтер’єр.
Фільтр пониження шумів для захисту від втрати сигналу
Радіус 180° із можливістю повороту на 90° дозволяє легко налаштувати елемент VHF для максимального сигналу
3-ступеневе регулювання підсилення пропонує 3 рівні підсилення для легкого налаштування та покращеного діапазону прийому.
Тюнер/Прийом/Передача
Зовнішня коробка
Потужність
Розміри упаковки
Розміри виробу
Аксесуари
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