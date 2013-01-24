Для зменшення незручностей, спричинених статичною електрикою, радимо розрядити пилосос Philips, часто прикладаючи трубку до інших металевих предметів у кімнаті (наприклад, ніжок стола або крісла, батареї тощо).

Примітка: Радимо підняти рівень вологості повітря в кімнаті.

Якщо подане вище рішення не допомогло вирішити вашу проблему, зв’яжіться з нами для отримання подальшої підтримки.