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Якщо під час використання пилососа Philips ви відчуваєте удари статичного струму, не потрібно хвилюватися. Дізнайтеся про можливі причини та способи запобігання цьому нижче.
Під час прибирання, особливо у приміщеннях із низькою вологістю повітря, пилосос Philips накопичує статичну електрику. Як наслідок, у разі торкання до трубки або інших сталевих частин пристрою можна відчути удари електричного струму. Такі удари є безпечними для людей і не пошкоджують пристрій.
Для зменшення незручностей, спричинених статичною електрикою, радимо розрядити пилосос Philips, часто прикладаючи трубку до інших металевих предметів у кімнаті (наприклад, ніжок стола або крісла, батареї тощо).
Примітка: Радимо підняти рівень вологості повітря в кімнаті.
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