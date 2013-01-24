З миючого пилососа Philips виходить менше води
З пилососа для вологого прибирання Philips може виходити менше води, ніж зазвичай, із кількох причин. Дізнайтеся про можливі причини та вирішення нижче.
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Накладку з мікрофібри встановлено неправильно
- Накладка з мікрофібри пилососа для вологого прибирання Philips покриває стрічку й блокує потік води із неї. Якщо накладку з мікрофібри неправильно розміщено на стрічці, з пристрою може виходити менше води, ніж зазвичай. У такому разі виконайте наведені нижче кроки.
- Слідкуйте, щоб стрічки з "липучкою" на ганчірці для підлоги та резервуарі для води були ідеально вирівняні.
- Також перевірте, чи сторону ганчірки для підлоги зі смужками повернуто назовні, подалі від дна резервуара для води.
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Стрічку для змочування заблоковано надмірним осадом
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- Зніміть стрічку для змочування. Ретельно сполосніть її та витріть сухою ганчіркою.
- Можна також замочити стрічку на ніч у розчині з 1 частини оцту й 3 частин води. Після замочування ретельно промийте і витріть її сухою ганчіркою.
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Резервуар для води порожній або майже порожній
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Наповніть резервуар для води
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Ви використовуєте ганчірку для підлоги з мікрофібри, яка не постачається Philips
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Використовуйте лише оригінальну накладку з мікрофібри Philips. Ці накладки з мікрофібри можна придбати в дилера Philips або в магазині Philips Online shop за номером артикулу: FC8063.