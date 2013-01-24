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    З миючого пилососа Philips виходить менше води

    З пилососа для вологого прибирання Philips може виходити менше води, ніж зазвичай, із кількох причин. Дізнайтеся про можливі причини та вирішення нижче.

    Накладку з мікрофібри встановлено неправильно

    Накладка з мікрофібри пилососа для вологого прибирання Philips покриває стрічку й блокує потік води із неї. Якщо накладку з мікрофібри неправильно розміщено на стрічці, з пристрою може виходити менше води, ніж зазвичай. У такому разі виконайте наведені нижче кроки.
    1. Слідкуйте, щоб стрічки з "липучкою" на ганчірці для підлоги та резервуарі для води були ідеально вирівняні.
    2. Також перевірте, чи сторону ганчірки для підлоги зі смужками повернуто назовні, подалі від дна резервуара для води.

     
    Правильно розміщена накладка з мікрофібри

    Стрічку для змочування заблоковано надмірним осадом

    1. Зніміть стрічку для змочування. Ретельно сполосніть її та витріть сухою ганчіркою.
    2. Можна також замочити стрічку на ніч у розчині з 1 частини оцту й 3 частин води. Після замочування ретельно промийте і витріть її сухою ганчіркою.
    Видалення надмірного осаду

    Резервуар для води порожній або майже порожній

    Наповніть резервуар для води

    Ви використовуєте ганчірку для підлоги з мікрофібри, яка не постачається Philips

    Використовуйте лише оригінальну накладку з мікрофібри Philips. Ці накладки з мікрофібри можна придбати в дилера Philips або в магазині Philips Online shop за номером артикулу: FC8063.

    Ганчірка для підлоги з мікрофібри Philips

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