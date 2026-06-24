З миючого пилососа Philips виходить менше води

Накладка з мікрофібри пилососа для вологого прибирання Philips покриває стрічку й блокує потік води із неї. Якщо накладку з мікрофібри неправильно розміщено на стрічці, з пристрою може виходити менше води, ніж зазвичай. У такому разі виконайте наведені нижче кроки.

Слідкуйте, щоб стрічки з "липучкою" на ганчірці для підлоги та резервуарі для води були ідеально вирівняні. Також перевірте, чи сторону ганчірки для підлоги зі смужками повернуто назовні, подалі від дна резервуара для води.