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З миючого пилососа Philips виходить менше води

З пилососа для вологого прибирання Philips може виходити менше води, ніж зазвичай, із кількох причин. Дізнайтеся про можливі причини та вирішення нижче.

Інформація, подана на цій сторінці, стосується таких моделей: XC8349/01 , XC8347/01 , FC6729/01 . Показати більше  ›

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