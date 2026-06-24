З миючого пилососа Philips виходить менше води

З пилососа для вологого прибирання Philips може виходити менше води, ніж зазвичай, із кількох причин. Дізнайтеся про можливі причини та вирішення нижче.
Накладка з мікрофібри пилососа для вологого прибирання Philips покриває стрічку й блокує потік води із неї. Якщо накладку з мікрофібри неправильно розміщено на стрічці, з пристрою може виходити менше води, ніж зазвичай. У такому разі виконайте наведені нижче кроки.
Слідкуйте, щоб стрічки з "липучкою" на ганчірці для підлоги та резервуарі для води були ідеально вирівняні.
Також перевірте, чи сторону ганчірки для підлоги зі смужками повернуто назовні, подалі від дна резервуара для води.
Зніміть стрічку для змочування. Ретельно сполосніть її та витріть сухою ганчіркою.
Можна також замочити стрічку на ніч у розчині з 1 частини оцту й 3 частин води. Після замочування ретельно промийте і витріть її сухою ганчіркою.
Наповніть резервуар для води
Використовуйте лише оригінальну накладку з мікрофібри Philips. Ці накладки з мікрофібри можна придбати в дилера Philips або в магазині Philips Online shop за номером артикулу: FC8063.
Інформація, подана на цій сторінці, стосується таких моделей:XC8349/01 , XC8347/01 , FC6729/01 . Показати більше ›