З пилососа Philips PowerPro Aqua виходить пил

Зніміть відділення для фільтра і вийміть фільтр із пилососа Philips PowerPro Aqua. Вийміть поролоновий фільтр. Промийте поролоновий фільтр під холодною або теплою проточною водою. Дайте фільтру висохнути протягом 24 годин. У жодному разі не вставляйте вологі фільтри на місце, оскільки це пошкодить пристрій.

Примітка: Для ретельного чищення можна також помити контейнер для пилу і частини фільтра у холодній або теплій воді.

Якщо надані рішення не допоможуть вирішити проблему, зв’яжіться з нами.