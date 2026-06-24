З пилососа Philips PowerPro Aqua виходить пил

Для забезпечення оптимальної ефективності всмоктування пилососа Philips PowerPro Aqua радимо чистити фільтри кожні 2–4 тижні. Не потрібно заміняти фільтр. Нижче можна дізнатися, як самостійно чистити фільтри.
Зніміть відділення для фільтра і вийміть фільтр із пилососа Philips PowerPro Aqua.
Вийміть поролоновий фільтр.
Промийте поролоновий фільтр під холодною або теплою проточною водою. Дайте фільтру висохнути протягом 24 годин.
У жодному разі не вставляйте вологі фільтри на місце, оскільки це пошкодить пристрій.
Примітка: Для ретельного чищення можна також помити контейнер для пилу і частини фільтра у холодній або теплій воді.
Якщо надані рішення не допоможуть вирішити проблему, зв’яжіться з нами.
Інформація, подана на цій сторінці, стосується таких моделей:FC6408/01 , FC6409/01 , FC6404/01 . Показати більше ›