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З пилососа Philips PowerPro Aqua виходить пил

Для забезпечення оптимальної ефективності всмоктування пилососа Philips PowerPro Aqua радимо чистити фільтри кожні 2–4 тижні. Не потрібно заміняти фільтр. Нижче можна дізнатися, як самостійно чистити фільтри.

Інформація, подана на цій сторінці, стосується таких моделей: FC6408/01 , FC6409/01 , FC6404/01 . Показати більше  ›

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