Пилосос Philips створює незвичайний шум

Якщо пилосос Philips видає незвичний шум, прочитайте наведені нижче поради щодо усунення несправностей.
Перевірте, чи в насадці, трубці або шлангу пилососа Philips нічого не застрягло. Потік повітря в пилососі може бути частково заблоковано предметом, що застряг в одній із цих частин пристрою. Якщо це так, вийміть предмет перед тим, як продовжити прибирання.
Використовуючи інший аксесуар, ніж зазвичай, можна помітити, що пилосос Philips шумить інакше. Перевірте, чи пилосос знову звучить нормально, припинивши користуватися цим аксесуаром. Якщо це так, не хвилюйтесь через шум. Це нормально.
Якщо перемикач потужності всмоктування на шлангу пилососа Philips відкрито, це може спричинити незвичайний звук, який надходить із пристрою. У цьому випадку можна закрити перемикач, щоб запобігти незвичайному шуму.
Якщо фільтр двигуна або відпрацьованого повітря пилососа Philips заблоковано, це може спричинити незвичайний шум. Щоб вирішити цю проблему, почистьте фільтри пилососа. Докладні інструкції щодо чищення фільтрів можна знайти у посібнику користувача.
Іншою причиною незвичайного шуму пилососа може бути неправильне розміщення фільтрів. У такому випадку встановіть фільтри на їх звичне місце в пилососі.
Якщо контейнер для пилу пилососа Philips повний, це може спричинити незвичайний шум пристрою. Щоб вирішити цю проблему, почистьте контейнер для пилу. Докладні певні інструкції щодо чищення контейнера для пилу читайте в посібнику користувача.
Якщо наведені вище ситуації не стосуються вашого випадку, можливо, пошкоджений двигун пилососа Philips. У такому разі зв’яжіться з нами для отримання подальшої підтримки.
Інформація, подана на цій сторінці, стосується таких моделей:XC5141/01 , XC3031/01 , XC8057/01 . Показати більше ›