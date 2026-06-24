Пилосос Philips створює незвичайний шум

Перевірте, чи в насадці, трубці або шлангу пилососа Philips нічого не застрягло.

Потік повітря в пилососі може бути частково заблоковано предметом, що застряг в одній із цих частин пристрою. Якщо це так, вийміть предмет перед тим, як продовжити прибирання.