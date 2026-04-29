Мій пристрій Philips OneBlade не голить так ретельно, як очікувалося
Якщо ви не задоволені результатами гоління за допомогою Philips OneBlade, прочитайте наші поради щодо усунення несправностей нижче, щоб вирішити проблему. Зверніть увагу, що OneBlade передбачає наявність незначного простору між лезом та шкірою, що гарантує водночас ретельне й безпечне для шкіри гоління.
Philips OneBlade призначено для підстригання волосся та щетини на обличчі для створення чистого вигляду, а також для відчуття комфорту. Якщо вам потрібне ретельне, чисте щоденне гоління, ми рекомендуємо одну з наших спеціальних бритв для обличчя Philips.
Щоб отримати найкращі результати від Philips OneBlade, дотримуйтеся правильних інструкцій щодо використання пристрою. Ось кілька корисних порад щодо гоління з використанням OneBlade.
1. Очистьте шкіру перед використанням пристрою OneBlade.
2. Прикладіть лезо до шкіри, щоб забезпечити повний контакт.
3. Ведіть лезом проти напрямку росту волосся.
4. Робіть довгі рухи, злегка натискаючи.
5. За бажанням можна також використовувати пристрій OneBlade із пінкою чи гелем для гоління, а також його можна використовувати в душі.
Інформація, подана на цій сторінці, стосується таких моделей:QP1924/20 , QP2724/31 , QP1424/65 . Показати більше ›