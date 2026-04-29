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Мій пристрій Philips OneBlade не голить так ретельно, як очікувалося

Якщо ви не задоволені результатами гоління за допомогою Philips OneBlade, прочитайте наші поради щодо усунення несправностей нижче, щоб вирішити проблему. Зверніть увагу, що OneBlade передбачає наявність незначного простору між лезом та шкірою, що гарантує водночас ретельне й безпечне для шкіри гоління.

Інформація, подана на цій сторінці, стосується таких моделей: QP1924/20 , QP2724/31 , QP1424/65 . Показати більше  ›

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