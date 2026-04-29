Мій пристрій Philips OneBlade не голить так ретельно, як очікувалося

Щоб отримати найкращі результати від Philips OneBlade, дотримуйтеся правильних інструкцій щодо використання пристрою. Ось кілька корисних порад щодо гоління з використанням OneBlade.



1. Очистьте шкіру перед використанням пристрою OneBlade.



2. Прикладіть лезо до шкіри, щоб забезпечити повний контакт.



3. Ведіть лезом проти напрямку росту волосся.



4. Робіть довгі рухи, злегка натискаючи.



5. За бажанням можна також використовувати пристрій OneBlade із пінкою чи гелем для гоління, а також його можна використовувати в душі.