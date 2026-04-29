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Страва, приготована в мультипечі Philips, не хрустка і не така, як очікувалося

Якщо продукти або закуски, приготовані в мультипечі Philips, недостатньо хрусткі, виконайте наведені нижче дії, щоб дізнатися, як це просто вирішити самостійно.

Інформація, подана на цій сторінці, стосується таких моделей: NA565/02 , NA462/70 , NA331/00 . Показати більше  ›

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