Служба підтримки Philips Страва, приготована в мультипечі Philips, не хрустка і не така, як очікувалося

Якщо продукти або закуски, приготовані в мультипечі Philips, недостатньо хрусткі, виконайте наведені нижче дії, щоб дізнатися, як це просто вирішити самостійно.

Занадто багато закусок або продуктів готувалися одночасно Не готуйте велику кількість закусок або надто багато їжі за один раз. Менші порції обсмажуються рівномірніше.



Для цього варто покрити дно кошика мультипечі Philips лише одним шаром закусок. Свіжа картопля фрі по-домашньому приготовлена неправильно Використовуйте свіжу, трохи розсипчасту картоплю, яка підходить для приготування картоплі фрі. Не зберігайте картоплю в холодному місці (наприклад, у холодильнику).



Якщо ви готуєте картоплю фрі по-домашньому в мультипечі, дотримуйтеся поданих далі кроків. Почистьте картоплю і поріжте її соломкою. Замочіть картоплю, нарізану соломкою, у мисці принаймні на 30 хвилин, вийміть її та висушіть насухо за допомогою кухонної серветки. Налийте в миску половину столової ложки оливкової олії, викладіть нарізану соломкою картоплю і перемішайте, поки вона не буде в олії. Руками або кухонним приладдям вийміть картоплю із миски так, щоб олія стікала в миску. Покладіть картопляну соломку в кошик. Смажте картоплю за температури 180 °C. Під час смаження із використанням гарячого потоку повітря кошик потрібно час від часу струшувати. Струшуйте 2–3 рази під час смаження для рівномірнішого результату. Перегляньте також наше відео нижче.

Використовувалася їжа, закуски або картопля фрі, не готові до приготування в духовці Для отримання оптимальних результатів за допомогою мультипечі Philips слід використовувати продукти, готові до приготування в духовці. Закуски, готові до приготування в духовці, стають золотисто-коричневими та хрусткими, коли їх готувати в мультипечі. Вибрано неправильне налаштування температури Виберіть правильну температуру. Більшість закусок потрібно готувати за температури 200 °C, за винятком закусок на основі тіста. Закуски на основі тіста слід смажити за температури 180 °C. Вибрано неправильний час приготування Для повного приготування більшості закусок потрібен час, вказаний для духовки. Час приготування в глибокій фритюрниці коротший, і їжа добре не приготується. Перегляньте таблицю продуктів у посібнику користувача мультипечі або додатку HomeID, щоб дізнатися рекомендований час приготування кожного інгредієнта. Додайте кілька додаткових хвилин, якщо їжа недостатньо хрустка (але будьте обережні, щоб не спалити страву). Візьміть до уваги таке:

· Час від часу варто струшувати кошик мультипечі Philips під час приготування, якщо продукти торкаються одне одного.

· Струшуйте кошик 2–3 рази, якщо ви готуєте більшу кількість їжі, для рівномірнішого результату.

· Слідкуйте, щоб під час струшування їжа добре перемішувалася – нижчі шари мають бути зверху і навпаки для рівномірного результату.

Перегляньте також наше відео нижче. Олія або жир використовувалися неправильно Готуючи картоплю по-домашньому, закуски з панірувальними сухарями або м’ясні страви, додайте трохи олії, щоб їжа була хрусткою.

Крім того, за можливості використовуйте низькокалорійні закуски. Якщо закуски мають високий відсоток жиру, вони можуть вийти менш хрусткими.



Щоб дізнатися, як правильно використовувати олію в мультипечі, дотримуйтеся поданих далі порад. Перш ніж додавати олію, добре висушіть продукти ззовні.

Не використовуйте занадто багато олії, оскільки це зробить їжу менш хрусткою і жирнішою.

М’ясо або птицю можна трохи змастити олією або замаринувати, щоб страва була хрусткою. Лише моделі з двома кошиками (NA350, NA351 та NA352) Під час приготування картоплі фрі чи будь-якої їжі, яку можна викладати, рекомендується використовувати більший кошик (права сторона). Цей кошик має більшу поверхню, що дозволяє рівномірно розподіляти інгредієнти. Це забезпечує збалансованіший розподіл тепла й потоку повітря по всіх інгредієнтах, що гарантує краще приготування їжі.

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