Покриття чаші або кошика Philips лущиться

Всередині чаші або кошика мультипечі Philips можуть з’являтися плями через випадкові подряпини або дотик до покриття (наприклад, під час чищення за допомогою жорстких засобів для чищення та/або під час встановлення кошика). Це жодним чином не є шкідливим, оскільки всі матеріали, які використовуються у мультипечі Philips, є безпечними для харчових продуктів.



Примітка. Не чистьте мультипіч жорсткими засобами для чищення (наприклад, металевими шкребками, жорсткими щітками) та обережно вставляйте кошик.