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Покриття чаші або кошика Philips лущиться

Якщо ви помітили, що покриття мультипечі Philips лущиться, на це може бути причина. Прочитайте подані далі відомості, щоб вирішити це самостійно.

Інформація, подана на цій сторінці, стосується таких моделей: NA565/02 , NA462/70 , NA555/00 . Показати більше  ›

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