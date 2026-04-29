Покриття чаші або кошика Philips лущиться

Якщо ви помітили, що покриття мультипечі Philips лущиться, на це може бути причина. Прочитайте подані далі відомості, щоб вирішити це самостійно.
Всередині чаші або кошика мультипечі Philips можуть з’являтися плями через випадкові подряпини або дотик до покриття (наприклад, під час чищення за допомогою жорстких засобів для чищення та/або під час встановлення кошика). Це жодним чином не є шкідливим, оскільки всі матеріали, які використовуються у мультипечі Philips, є безпечними для харчових продуктів.
Примітка. Не чистьте мультипіч жорсткими засобами для чищення (наприклад, металевими шкребками, жорсткими щітками) та обережно вставляйте кошик.
Інформація, подана на цій сторінці, стосується таких моделей:NA565/02 , NA462/70 , NA555/00 . Показати більше ›