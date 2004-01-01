Якщо бритву Philips регулярно не чистити, навколо бритвених головок може накопичуватися волосся та сміття. Це може знизити продуктивність і перешкоджати обертанню бритвених головок.

Перегляньте відео нижче, щоб дізнатися, як чистити бритву (хоча моделі бритв відрізняються, до всіх бритв Philips застосовуються однакові принципи. Докладніші відомості див. у посібнику користувача. Якщо у вас більше немає друкованої версії посібника користувача, ви можете знайти її онлайн).

Порада. Після запуску відео клацніть значок шестерні внизу відео, щоб увімкнути субтитри для вашої мови (за потреби).