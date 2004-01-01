Якщо бритва Philips не працює, не заряджається або не вмикається, виконайте наведені нижче дії з усунення несправностей.
Виконайте інструкції в наведеному порядку. Хоча деякі кроки можуть здатися очевидними, цей процес усуває багато поширених проблем і допомагає звузити першопричину несправності.
Якщо бритву Philips регулярно не чистити, навколо бритвених головок може накопичуватися волосся та сміття. Це може знизити продуктивність і перешкоджати обертанню бритвених головок.
Перегляньте відео нижче, щоб дізнатися, як чистити бритву (хоча моделі бритв відрізняються, до всіх бритв Philips застосовуються однакові принципи. Докладніші відомості див. у посібнику користувача. Якщо у вас більше немає друкованої версії посібника користувача, ви можете знайти її онлайн).
Порада. Після запуску відео клацніть значок шестерні внизу відео, щоб увімкнути субтитри для вашої мови (за потреби).
Якщо бритва не реагує на натискання кнопки живлення, під’єднайте її до джерела живлення й заряджайте принаймні 2 години.
Поради щодо заряджання
Якщо бритва постачається із зарядним кабелем USB, переконайтеся, що ви використовуєте відповідний адаптер або інше джерело живлення (докладніше див. у посібнику користувача. Посібник користувача доступний онлайн, якщо у вас більше немає паперової версії).
Використовуйте лише зарядний пристрій, що постачається разом із виробом, або оригінальний замінний зарядний пристрій Philips.
Спробуйте увімкнути в розетку інший прилад, щоб переконатися, що розетка працює.
Перевірте зарядний кабель та адаптер на наявність ознак пошкодження. За потреби ви можете придбати новий зарядний пристрій тут.
Переконайтеся, що штекер зарядного пристрою повністю вставлено в бритву.
Примітка. Оскільки багато бритв Philips можна використовувати для вологого гоління, вони мають вбудований захисний механізм, який запобігає їх увімкненню в разі під’єднання до розетки. Зарядіть бритву й від’єднайте її від мережі, перш ніж вмикати.
Якщо ви нещодавно розбирали бритву, щоб почистити її або замінити бритвені головки, перевірте, чи правильно ви її зібрали. Якщо бритва вмикається, коли бритвений блок (частина бритви, яка утримує бритвені головки) відкрито або знято, це означає, що бритвені головки встановлено неправильно й вони перешкоджають вмиканню бритви.
Див. посібник користувача, щоб дізнатися, як правильно встановити бритвені головки. Посібник користувача доступний онлайн, якщо у вас більше немає паперової версії.
Багато бритв Philips мають вбудовану функцію блокування під час транспортування, яка запобігає випадковому ввімкненню бритви в сумці або валізі.
Блокування для транспортування активоване, якщо на ручці бритви видно маленький символ замка. Вимкніть його, утримуючи кнопку живлення протягом 3 секунд (зверніть увагу: для моделей із цифровим дисплеєм використовуйте вбудований дисплей на ручці, щоб деактивувати блокування для транспортування).
Якщо ви дотримувались наведених вище вказівок і бритва Philips все ще не працює, зверніться до нас за додатковою підтримкою.