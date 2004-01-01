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Зубна щітка Sonicare створює гучний шум

Якщо ваша зубна щітка видає гучний шум, скористайтеся порадами щодо усунення несправностей, щоб знайти рішення.



Радимо виконати дії в наведеному нижче порядку. Перш ніж переходити до наступної дії, щоразу перевіряйте, чи вдалося вирішити проблему. Крім того, ви можете переглянути відео, наведене нижче, щоб вирішити проблему.