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    Зубна щітка Sonicare створює гучний шум

    Оновлено 13 грудня 2022 року
    Якщо ваша зубна щітка видає гучний шум, скористайтеся порадами щодо усунення несправностей, щоб знайти рішення.

    Радимо виконати дії в наведеному нижче порядку. Перш ніж переходити до наступної дії, щоразу перевіряйте, чи вдалося вирішити проблему. Крім того, ви можете переглянути відео, наведене нижче, щоб вирішити проблему.
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    1. Звикніть до електричної зубної щітки.

    Зубні щітки Sonicare використовують потужні вібрації для чищення зубів. Подається гучніший звук, ніж від звичайної зубної щітки. Якщо це ваша перша електрична зубна щітка, щоб звикнути до неї, може знадобитися трохи часу.

     

    2. Встановіть насадку на щітку.

    Якщо ви увімкнете зубну щітку без насадки для щітки, вона шумітиме більше. Завжди перевіряйте, чи на зубну щітку встановлено насадку.

     

    3. Встановіть насадку для щітки належним чином.

    Якщо ваша зубна щітка видає нетиповий гучний шум, причиною може бути погано встановлена насадка для щітки. Перевірте, чи насадку для щітки надійно встановлено на ручці й вона не хитається. Між насадкою і ручкою залишиться невеликий проміжок, необхідний для вібрації.
     
    Встановіть насадку для щітки належним чином

    4. Замініть насадку для щітки.

    Це також може означати, що насадка для щітки зношена. Рекомендується замінювати насадку для щітки кожні три місяці. У нашому інтернет-магазині можна придбати нову насадку для щітки.

    5. Визначте, звідки надходить шум.

    Виконайте такі дії:
    Крок 1. Зніміть насадку з ручки щітки.
    Крок 2. Увімкніть зубну щітку.

    Ваша зубна щітка все ще видає гучний або ненормальний шум?
    • Так: зубна щітка зламана. Рекомендуємо подати заявку онлайн на ремонт або заміну.
    • Ні: якщо шум припиняється, насадка для щітки пошкоджена або зношена. Вам потрібно замінити насадку для щітки на нову.

    У вас далі проблеми з зубною щіткою?

    Якщо жодна з цих порад не допоможе, можливо, зубна щітка має внутрішні пошкодження. Рекомендуємо подати запит на ремонт або заміну зубної щітки. Залежно від вашого місця перебування ви можете подати заявку онлайн на ремонт або заміну, відвідати один із наших авторизованих сервісних центрів або зв’язатися з нами.
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