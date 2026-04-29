З мультипечі Philips виходить білий дим

Якщо з вашої мультипечі Philips виходить білий дим, дізнайтеся нижче, як просто вирішити цю проблему самостійно.
Якщо ви використовуєте продукти з високим вмістом жиру, припиніть готувати їжу і кухонним папером заберіть жир на дні чаші мультипечі Philips або злийте зайвий жир. Після цього можна продовжувати готувати.
Якщо ви готуєте їжу з високим вмістом жиру дуже часто, то можете використовувати один з аксесуарів нижче залежно від наявної у вас моделі:
Кришка для закусок
Кришка від бризок
Кошик для різноманітних способів приготування
Примітка: Білий дим не зашкодить мультипечі Philips або приготуванню їжі.
Якщо мультипіч постачається зі збирачем жиру, ви завжди повинні використовувати його під час приготування жирних інгредієнтів. Цей збирач жиру запобігатиме утворенню білого диму.
Якщо ви забули вставити збирач жиру в мультипіч Philips перед приготуванням, вставте його і продовжіть приготування.
Залишки жирної їжі від попереднього використання можуть спричинити появу білого диму, що виходить із мультипечі. У такому разі припиніть приготування їжі й ретельно видаліть залишки з чаші мультипечі. Щоб запобігти цьому, після кожного використання ретельно чистьте чашу, кошик і нагрівальний елемент мультипечі Philips.
Невеликі шматки сухарів можуть спричинити появу білого диму з мультипечі. У такому разі слідкуйте, щоб панірувальні сухарі добре прилипали до їжі.
Нагрівальний елемент розташований у внутрішній верхній частині мультипечі. Завдяки сильному потоку повітря на нагрівальний елемент можуть потрапляти легкі інгредієнти (наприклад, шматочок тосту, овочеві чи фруктові чипси). Після охолодження пристрою заберіть продукти з нагрівального елемента.
Примітка. Щоб запобігти появі диму під час приготування легких інгредієнтів, можна використовувати один з аксесуарів нижче залежно від моделі мультипечі:
Кришка для закусок
Кришка від бризок
Кошик для різноманітних способів приготування
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Інформація, подана на цій сторінці, стосується таких моделей:NA565/02 , NA462/70 , NA331/00 . Показати більше ›