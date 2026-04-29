З мультипечі Philips виходить білий дим

Нагрівальний елемент розташований у внутрішній верхній частині мультипечі. Завдяки сильному потоку повітря на нагрівальний елемент можуть потрапляти легкі інгредієнти (наприклад, шматочок тосту, овочеві чи фруктові чипси). Після охолодження пристрою заберіть продукти з нагрівального елемента.



Примітка. Щоб запобігти появі диму під час приготування легких інгредієнтів, можна використовувати один з аксесуарів нижче залежно від моделі мультипечі:

Кришка для закусок

Кришка від бризок

Кошик для різноманітних способів приготування

Ці рішення допомогли вирішити проблему? Зверніться до нас для отримання подальшої підтримки.